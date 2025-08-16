DC desestima llamados del FRVS y ratifica lista parlamentaria única con el resto del oficialismo

Las colectividades solo deben resolver nudos en ciertos distritos para poder inscribir el pacto ante el Servel.

La Democracia Cristiana (DC) y el resto del oficialismo ratificaron que se presentarán en las próximas elecciones parlamentarias bajo una misma lista, desestimando los llamados del FRVS para sumarse a sus filas.

Esta confirmación se hizo patente la noche de este viernes, tras intensas negociaciones en la sede del Partido Socialista, donde solo resolver nudos en ciertos distritos para poder inscribir el pacto ante el Servel.

“Hemos estado todo el día revisando la nómina de candidatos y candidatas que van a representarnos en cada uno de los distritos y circunscripciones donde hay elecciones en noviembre”, declaró Paulina Vodanovic (PS).

Si bien Vodanovic había anunciado que la lista se inscribiría este sábado, lo cierto es que esto recién se concretará la próxima semana.

El distrito 8 sigue siendo el principal punto de desencuentro, ya que se dispone de ocho cupos para siete partidos, donde el Frente Amplio y la DC buscan presentar dos candidatos.

Por su parte, Lautaro Carmona (PC) expresó que “la responsabilidad nuestra como partidos, además de participar de esa campaña, es hacer todo lo que son las posibilidades de nuestro esfuerzo (…) para conquistar una mayoría parlamentaria que sea favorable a lo que el día de mañana sea un gobierno que encabece Jeannette Jara”.

“Eso es lo que ordena la ecuación de con qué articulación, en tal y cuál lugar, es más eficiente, más eficaz el alcance electoral y la electividad que la lista que presentemos pueda ofrecer y lograr”, sentenció.