Con Jorge Sharp de candidato: FRVS y AH concretan inscripción de lista parlamentaria

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Acción Humanista también concretaron ante el Servel la inscripción de su lista parlamentaria Verdes, Regionalistas y Humanistas, la que presentará cerca de 140 candidatos a nivel nacional.

Flavia Torrealba, presidenta de FRVS, Flavia Torrealba, declaró que “queremos pelear porque la agenda regionalista, verde y humanista, el buen trato, la agenda verde, pelear por el Chile sustentable, sostenible que aspiramos, la economía escala humana y todos los temas de descentralización intensa que creemos que protegen a las comunidades no están en las agendas públicas, creemos que tienen que estar en esta pelea electoral y además colaborar con la candidatura de Jeannette Jara”.

“Nuestra decisión es estratégica, es política. Sabemos que es una decisión arriesgada, pero nuestros partidos no nacieron para morir arrodillados. Estamos aquí y vamos a pelear en todas nuestras instancias electorales”, indicó.

Entre los principales integrantes de la lista está el ex alcalde Jorge Sharp, líder de Transformar, ante lo cual Torrealba recalcó que “va de todas maneras, estamos viendo varios aspectos de carácter estratégico, por cierto, porque pretendemos ganar nuestras elecciones con nuestros candidatos y candidatas”.

Además del movimiento del otrora jefe comunal de Valparaíso, que va como candidato a senador, el pacto lo integra Archipiélago Soberano, tras sostener conversaciones con el Partido Popular.

Por su parte, Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, sostuvo que “estamos muy contentos y orgullosos de la lista que hemos levantado. Estoy acá junto a la diputada Ana María Gazmuri, al diputado Jaime Mulet y a mucha gente que representa el sentimiento por construir un Chile verde, regionalista y humanista”.