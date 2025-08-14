Las dudas de la lista parlamentaria FRVS y AH por una eventual candidatura de Karina Oliva

El Partido Popular propuso el nombre de la ex militante de Comunes, lo que no gustó mucho en sus eventuales compañeros de lista, como Contralorito.

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) trabajan contrarreloj para conformar su propia lista parlamentaria, tras su retiro de la mesa negociadora del oficialismo, por lo que la danza de nombres que la integrarían no se ha detenido.

Para ello, Jaime Mulet (FRVS) y Tomás Hirsch (AH) han sostenido encuentros con colectividades como el Partido Popular de Cristián Cuevas y Transformar Chile de Jorge Sharp.

En estos encuentros, la tienda liderada por el dirigente social propuso un nombre que causó controversia: el de Karina Oliva como candidata al distrito 8, peleando un cupo con el ex alcalde Christian Vittori (por FRVS) y César Leiva, más conocido como Contralorito (por AH).

La eventual reaparición de la ex candidata a gobernadora y otrora militante de Comunes no gustó mucho en sus compañeros de lista por estar en medio de una investigación por fraude de subvenciones.

“La presunción de inocencia es algo en lo que creo profundamente. Sin embargo, el contexto actual se me hace muy poco viable compartir papeleta con quien enfrenta una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado y formalización de cargos por fraude de subvenciones por parte de Fiscalía (…). Esta postura no nace de animadversión, más bien es una convicción profunda: en política, la confianza es un patrimonio que se debe cuidar y cultivar”, declaró Leiva a La Tercera.

Karina Oliva está siendo investigada desde diciembre de 2023 por eventual fraude de subvenciones, en el marco de su campaña a gobernadora metropolitana, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional.

A la espera de lo que suceda con la candidatura de la ex militante de Comunes, el Partido Popular ya confirmó al propio Cristián Cuevas por el distrito 6, a John Parada en el distrito 7 y a Giovanna Grandón – la Tía Pikachu- por el distrito 12, entre otros.