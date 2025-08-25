Kast defiende candidatura parlamentaria de su hijo: “Le solicitamos postularse por un distrito que no es fácil”

José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos surgidos por la candidatura parlamentaria de su hijo mayor, José Antonio Kast Adriasola, quien busca llegar a la Cámara de Diputados en un cupo por el distrito 10.

Al respecto, en conferencia de prensa, el candidato presidencial de Republicanos defendió que su familia quiera entrar a la primera línea de la política bajo su alero.

“Una elección parlamentaria es una elección popular. Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente”, indicó.

En esta línea, Kast argumentó que “le solicitamos y le solicitaron a mi hijo postularse por un distrito que no es fácil, que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”.

“Hay algunos alcaldes que han manifestado que hay que marcar las diferencias entre las listas de la oposición, y nosotros le llamamos a decirle que nosotros no marcamos diferencias y tampoco presentamos competencia en esas comunas para que se lograra el objetivo de sacar malos gobiernos de izquierda, como fue en Santiago y en Ñuñoa”, precisó.

Junto con ello, José Antonio Kast reiteró que su hijo busca un cargo de elección popular y no un cargo de designación personal.

“No estamos hablando de un seremi, no estamos hablando de un jefe de gabinete, no estamos hablando de un subsecretario, no estamos hablando de un jefe de servicio. De ninguna repartición donde esto requiera la denominación o el nombramiento en el cargo por la confianza, sino que se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política, que participó activamente desde que yo lo conozco en el colegio, en el centro alumnos de su facultad (…) también desarrolló una carrera como abogado”, se defendió Kast.

El candidato republicano reiteró que su hijo “es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”.