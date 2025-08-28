El heredero del último caudillo del norte: PPD busca asegurar sucesión de Jorge Soria en Tarapacá con Gonzalo Prieto

En entrevista con EL DÍNAMO, el elegido por Soria para ser su sucesor en el Senado habla de sus opciones en la elección por Tarapacá, el legado que deja el “Choro” y apunta contra su compañero de lista, Hugo Gutiérrez (PC): “Él representa bastante bien lo que le estoy diciendo: un liderazgo que desune frente a otros que unimos a la región”.

Jorge Alejandro Soria Quiroga, de 88 años, anunció hace unos meses que no buscaría la reelección en el Senado, poniendo punto final a más de 60 años de vida política.

El histórico caudillo de Iquique, conocido como el Choro, ha sido una figura emblemática e influyente en Tarapacá. Su carrera —construida en torno a la alcaldía de Iquique— ha sido tan prolífica como controvertida: fue parte de los fundadores del Partido por la Democracia (PPD) en Tarapacá, militó en ocho partidos, fue alcalde en siete ocasiones diferentes y enfrentó la justicia siendo condenado por el Juzgado de Letras de Iquique por negociación incompatible, pero posteriormente absuelto por la Corte Suprema.

La influencia de Soria no se ha limitado a su persona, logrando posicionar a sus hijos y cercanos en cargos clave de la Región de Tarapacá. En la alcaldía de Iquique logró instalar a su hijo Mauricio Soria Macchiavello, mientras que Jorge Soria Macchiavello, su otro hijo, fue diputado y consejero regional, estando alejado de la política los últimos años.

Pero los problemas de salud del senador han marcado sus últimos años en el cargo. Soria no ha ido a trabajar desde marzo, pero cobra dieta y asignaciones. El caudillo de Iquique registra 46 ausencias al Congreso, y sólo una asistencia, según el portal de transparencia. Por lo mismo, no irá a la reelección.

En este contexto, surge la figura de Gonzalo Prieto, ex director de Seguridad del Municipio de Iquique —bajo la administración de Mauricio Soria—, ex gobernador provincial y el elegido del PPD para quedarse con el cupo que deja Choro Soria en la Cámara Alta.

En Tarapacá, sólo se eligen dos senadores, y en el PPD ya saben que cada pacto elegirá un senador, por lo que la competencia asoma en la propia lista.

En ese sentido y en entrevista con EL DÍNAMO, Prieto cuestiona a Hugo Gutierrez (PC) compañero de lista que también busca ser la carta del oficialismo para llenar uno de los dos cupos que da la región.

—Su misión como candidato es lograr el cupo al Senado por la Región de Tarapacá, actualmente ocupado por Jorge Soria, histórico político de la zona. ¿Por qué el partido lo eligió para tratar de retener ese cupo?

—Jorge Soria es un liderazgo histórico de la ciudad de Iquique y de la Región de Tarapacá. Dicho esto, la idea de hoy es poder abrir un nuevo ciclo y que ese nuevo ciclo recoja el legado de don Jorge Soria, pero a su vez proyecte a la región hacia el futuro. Creo reunir las mejores condiciones para poder afrontar ese desafío y proyectar la región de Tarapacá hacia el futuro.

—Usted destaca la importancia de Soria no solo como senador, sino como figura de la región. ¿Aspira a ser su heredero político en el Senado?

—No aspiro a ser el heredero de don Jorge, más bien a representar un nuevo ciclo en la Región de Tarapacá. Un nuevo ciclo que brinde desarrollo futuro, represente a la región, pero que también defienda un legado muy importante que dejó Jorge Soria.

—¿No le juega en contra no tener experiencia parlamentaria? Es raro ver un candidato al Senado que no haya pasado por la Cámara.

—Fui gobernador provincial de Iquique en momentos muy duros y difíciles, cuando nos tocaron los dos terremotos del año 2014. Tengo una experiencia territorial importante. He vivido toda mi vida en esta región, nací aquí y además he sido concejal. El Senado es un lugar importante donde se trata no solamente de legislar sino de concurrir en la defensa de las regiones.

—¿No le preocupa la posibilidad de que la derecha doble?

—No hay ninguna posibilidad de doblar. Los números electorales son claros. La centroizquierda tiene el 46% de la elección y la derecha tiene el 54%. Es muy difícil que la derecha vaya a doblar.

—¿Es competitiva su lista? Va con Hugo Gutiérrez del PC.

Se requieren liderazgos que unan, que tengan capacidad de articular con los alcaldes, con el gobernador, con las autoridades locales, con los vecinos.

Lamentablemente veo candidaturas que lo que hacen es más bien desunir. Nosotros no queremos volver a la violencia política. Yo voy a ser el senador que acuerda, que conversa, que dialoga con todo el mundo de manera transversal y que va a tener siempre la bandera de la región por sobre cualquier mezquindad partidaria o ideológica.

—¿Usted cree que Gutiérrez, compañero de su lista, carece de ese sentido de buscar el diálogo y la unidad?

—Los hechos y la historia hablan por sí solos, no tengo que interpretar aquello. La ciudadanía en Tarapacá conoce cuáles son los liderazgos que han venido a unir y avanzar en la región. Durante más de 15 años tuvimos parlamentarios en la zona que hicieron daño a nuestra región, y teníamos grandes proyectos de desarrollo en materia cultural, económica y de educación que se vieron truncados porque era más importante pelear y discutir con el otro, ver quién se sacaba la foto o quién se llevaba el crédito, en vez de avanzar en la región.

—¿Se refiere específicamente a Gutiérrez?

—La ciudadanía aquí lo tiene claro. Hay liderazgos que han sido parlamentarios y que han desunido a la región, que han violentado a la región. Él representa bastante bien lo que le estoy diciendo: un liderazgo que desune frente a otros que unimos a la región.

—Soria, por temas de enfermedad, no ha podido estar presente en el Congreso ni en trabajos en el territorio. ¿Merma las posibilidades del oficialismo no tener al senador presente ejerciendo sus funciones?

—No hay ninguna persona en la Región de Tarapacá, ni en la derecha ni en la izquierda, en ninguna parte, que no reconozca el tremendo aporte de Jorge Soria Quiroga en la Región de Tarapacá y en el país. Jorge Soria, en estos ocho años de senador, hizo más por Tarapacá de lo que hicieron muchos otros parlamentarios.

Por lo tanto, que hoy día don Jorge, por razones de salud, no pueda estar en la política activa, no merma ni un milímetro la historia de 50 años de contribución al desarrollo de Chile. No hay nadie en este país que no conozca el legado de Jorge Soria.