Panel Ciudadano UDD: Kast sufre caída de tres puntos y comparte el liderato con Jeannette Jara

La última medición del Panel Ciudadano UDD, realizada posterior al primer debate presidencial con los ocho aspirantes a La Moneda, vio la caída de José Antonio Kast en las preferencias, igualando en el liderato con Jeannette Jara.

El candidato presidencial de Republicanos retrocedió tres unidades y llegó al 24% de las preferencias, al igual que la representante de Unidad por Chile, que se mantuvo con el mismo nivel de adhesión.

En la tercera posición se ubica Evelyn Matthei con 16% (-2), secundada por Johannes Kaiser con 10% (+4), Franco Parisi con 9% (-1), Harold Mayne-Nicholls con 4% (+2), Marco Enríquez-Ominami con 2% y Eduardo Artés con 1%.

Panel Ciudadano UDD y balotaje: Jara sigue sin imponerse a Kast o Matthei

De cara a una segunda vuelta, Panel Ciudadano UDD mostró que, a pesar de que Jeannette Jara mejora sus números respecto a mediciones anteriores, de igual manera sería derrotada por José Antonio Kast o Evelyn Matthei.

Esto, ya que la candidata oficialista obtendría el el 33% (+3) si se enfrentará a Kast, que a pesar de retroceder dos puntos, lograría el 46% de los sufragios.

En caso de verse las caras con Matthei, Jara sacaría el 31% de las preferencias (+2), versus el 43% de la abanderada de Chile Vamos (-4%).