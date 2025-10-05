Encuesta Criteria: Kast anota alza y estrecha distancia con Jara en carrera presidencial

Jara mantiene el liderato pese a registrar una caída de tres puntos, mientras que Kast y Evelyn Matthei suben y acortan la brecha.

A poco más de un mes de las Elecciones Presidenciales 2025, este domingo se revelaron los nuevos resultados de la encuesta Criteria de octubre, donde Jeannette Jara continúa liderando la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

La candidata del oficialismo registró una baja de tres puntos en intención de votos en comparación con la entrega anterior, aunque sigue en el primer lugar con el 27% de las preferencias. En el segundo puesto está el abanderado del Partido Republicano, quien subió dos puntos y alcanzó el 26%, acortando significativamente la distancia con Jara.

Más atrás se encuentra la representante de Chile Vamos, que tuvo un alza de tres puntos y llegó a los 17%. Tras ella, se ubica Johannes Kaiser (PNL) con 10% y Franco Parisi (PDG) con 8%.

Con respecto a las candidaturas independientes, Harold Mayne-Nicholls subió un punto y marcó 4%, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés cierran la lista con el 1% de las preferencias.

Encuesta Criteria: los posibles escenarios de segunda vuelta

Según la encuesta Criteria, Jeannette Jara continúa sin poder imponerse en una eventual segunda vuelta contra Kast o Matthei. En caso de que se enfrente al republicano en el balotaje, él la vencería alcanzando el 47% contra el 36% de la carta oficialista. En este marco, el 17% manifiesta que votaría nulo o está indeciso.

Si la contendora de Jara fuera Matthei, la candidata de Chile Vamos tendría el 41% de respaldo contra el 34% que arrojaría la militante del Partido Comunista. En este caso, el 25% de los encuestados respondió que votaría nulo o blanco.

Por otra parte, la carta de Unidad por Chile se impondría sobre Parisi con 35% frente al 31%. Si en el balotaje enfrentara a Kaiser, lo vencería levemente con 37% contra un 35%.