Vicepresidenta de Demócratas lidera a miembros suspendidos por apoyar a Republicanos y a Kast

El Tribunal Supremo del Partido Demócratas decidió este martes suspender la militancia de dos dirigentes de la colectividad, luego de que entregaran su apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast y a un postulante al Congreso del Partido Republicano.

De acuerdo con lo manifestado por la instancia partidaria, la decisión se adoptó luego de que ambos miembros de la directiva expresaran su decisión de votar y respaldar públicamente a candidatos del partido que lidera Kast.

Incluso, en uno de los casos, uno de los sancionados manifestó a través de un live en la red social TikTok que en el distrito 9 apoya la reelección del diputado republicano José Carlos Meza, aunque allí también postula la militante demócrata Érika Olivera.

Quiénes son los dirigentes de Demócratas suspendidos

Según precisó el Tribunal Supremo del Partido Demócratas, los dirigentes que fueron suspendidos son la vicepresidenta Camila Avilés y el subsecretario nacional de la diversidad, Alexander Aránguiz.

En el caso de Aránguiz, la medida se adoptó debido a que públicamente le entregó su apoyo al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, y al diputado de esa colectividad, Luis Fernando Sánchez.

Avilés, por su parte, fue la dirigente que llamó a votar por José Carlos Meza en desmedro de Érika Olivera. Al respecto, esta última le dijo a EL DÍNAMO que “entiendo que estamos en época de campaña y se dan este tipo de cosas, como lo ocurrido con la ex concejala Camila Avilés“.

“Es necesario dejar en claro que fue el Tribunal Supremo del Partido Demócratas quien ha suspendido la militancia de ella. Ese tipo de medidas no están dentro de mis facultades“, añadió la parlamentaria.

“Evidentemente, agradezco el respaldo del partido, pero también es cierto que la colectividad ha sido clara en este tema y la presidenta, Ximena Rincón, señaló que si hay alguien que cree que es una opción apoyar a un candidato de un partido de los extremos, no puede estar en uno que se ha definido como un partido de sentido común, de centro, capaz de construir diálogo y acuerdos“, concluyó Érika Olivera.

Con el propósito de investigar en profundidad ambos hechos de indisciplina, se otorgó un plazo total de 60 días.