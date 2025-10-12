Jeannette Jara: “Por más que se trate de instalar que se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad”

Jeannette Jara dejó en claro que “José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque en Chile la gente está más informada y la situación social no es la que otros países experimentaban”.

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, aprovechó el lanzamiento de su libro biográfico para lanzar una serie de críticas a su contendor José Antonio Kast, apuntando que “hay mucho de discurso autoritario que podría anticipar una deriva autoritaria en su gobierno”.

En entrevista con La Tercera, se refirió al crecimiento de la ultraderecha en nuestro país, indicando que “el problema es mucho más complejo que la izquierda. Cuando vemos el fenómeno en Chile, la ultraderecha ha tenido un crecimiento a costa de la derecha tradicional. Y nosotros, por otro lado, tampoco estamos en un minuto en el que tenemos una representación numérica, por ejemplo, en el Parlamento”.

En esta línea, deja en claro que “no creo que José Antonio Kast vaya a ser presidente de Chile. Parto desde esa premisa, porque si bien la ultraderecha ha aplicado una receta similar en varios países, en general la ciudadanía chilena es bastante informada y la situación social en Chile no tiene que ver con la situación social que se ha vivido en otros países, como por ejemplo en Argentina, con la inflación desbordada; estamos a años luz de eso. Por más que se trate de instalar ideas como que Chile se cae a pedazos y se requiere un gobierno de emergencia, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país”.

Junto con ello, mostró su temor de lo que puede ser un gobierno de Kast, al puntualizar que “hay mucho de discurso autoritario que podría anticipar una deriva autoritaria en su gobierno. Como, por ejemplo, la idea que planteó hace unos días en torno a declarar permanentemente estado de excepción constitucional. La atribución que eso conlleva, como detener gente sin el debido proceso hasta por 15 días o instalar un toque de queda, la verdad, no encuentro nada que pueda justificar algo de esa naturaleza en nuestro país”.

A pesar de ello, Jeannette Jara dejó en claro que “José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque en Chile la gente está más informada y la situación social no es la que otros países experimentaban”.