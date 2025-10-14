La pesimista mirada de Sichel sobre un gobierno de Republicanos: “Es la otra cara de la moneda del Frente Amplio”

“Veo el tono de José Antonio Kast y del Partido Republicano, y creo que va a ser un mal gobierno”, auguró Sebastián Sichel.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó este martes la falta de disposición del Partido Republicano para construir acuerdos, así como la falta de un “elenco” tras la candidatura de José Antonio Kast.

En la ocasión, el jefe comunal reconoció que la opción de que el líder republicano llegue a La Moneda “es una posibilidad cierta”, pero planteó que, según su punto de vista, si es así, no hará un buen gobierno, “salvo que ocurriera un milagro y cambiaran las formas en que ha construido su propio liderazgo el Partido Republicano“.

En esa línea, Sebastián Sichel descartó la posibilidad de tomar parte en un eventual gobierno de José Antonio Kast: “No soy partidario, ni yo sería parte de ese gobierno, ni lo apoyaría“, aseveró el alcalde ñuñoíno.

“Veo el tono de José Antonio Kast y del Partido Republicano, y creo que va a ser un mal gobierno. Me encantaría decir lo contrario“, complementó.

Sichel comparó al Partido Republicano con el Frente Amplio

En el marco de la entrevista que le concedió a La Tercera, Sichel cuestionó los dichos del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, quien afirmó que en el Estado existen “parásitos que viven de él”, y comparó al Partido Republicano con el Frente Amplio.

Al respecto, manifestó que “esa forma de usar el lenguaje le hace muy mal a la política en general. Creo que imitamos mal las formas de gobiernos extranjeros cuando terminamos tratándonos así. Nunca ha sido mi forma, no es mi estilo”.

“Al final, tratar de llamar la atención por adjetivos calificativos lo único que demuestra es falta de contenidos en general. Y por lo tanto, no estoy de acuerdo con la forma en que se refiere”, añadió.

De igual forma, dijo que “creo que la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, ya nos demostró lo malo que hace la superioridad moral en general“.

Aseveró a la vez que “esta idea de destruir al otro por quien es, lo que termina destruyendo es la convivencia política”.

También apuntó a que “Cristián Valenzuela ha vivido del Estado mucho tiempo, igual que yo (…) y yo no me atrevo a decir eso habiendo sido funcionario público, tengo respeto por la gente que ha trabajado conmigo”.

Luego recordó que “esto es lo que yo le decía alguna vez a Giorgio Jackson. Cuando él decía tanto que no iba a ir a elecciones, que iba a renunciar a su dieta, que iba a donar su dieta, le dije: Cuidado que usted alguna vez va a estar en ese cargo, parece que tiene que decirlo distinto, y ha habido cero consecuencias. Espero que no le pase lo mismo a Valenzuela, porque probablemente van a terminar contratando familiares políticos, van a terminar contratando gente que viene de su sector político sin los méritos suficientes“.

“Todas estas tentaciones autoritarias de hacer política desde la verdad absoluta, que la tuvo el Frente Amplio y hoy día republicanos, terminan destrozando el sistema político y yo no estoy para validar eso”, concluyó.