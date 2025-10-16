Permisología: los dimes y diretes que enfrentan a Dorothy Pérez con el Consejo de Monumentos Nacionales

El paso de Dorothy Pérez por Enade, donde cuestionó al CMN, generó la inmediata reacción del organismo que aseguró que las cifras de la contralora no se condicen con la realidad.

La participación de Dorothy Pérez en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), donde cuestionó la permisología, generó un impensado conflicto entre la Contraloría General de la República y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Todo se originó luego que Pérez indicara en su discurso que “hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso”.

Estas declaraciones generaron la inmediata respuesta del organismo, a través de la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, quien rechazó lo informado por la contralora, aseverando que sus palabras no se condicen con la realidad.

“Hoy no existen 704 permisos pendientes, por el contrario, estamos en cero respecto del rezago que fuera identificado por la CGR, lo que fue informado debidamente en mayo de 2025″, dejó en claro la subsecretaria.

En esta línea, recalcó que “el CMN ha mejorado sus índices de respuesta: 58% en 2022, 61% en 2023, 69% en 2024 y 66% durante el primer trimestre de 2025. Asimismo, los tiempos de respuesta se han reducido de manera significativa: 65 días en 2022, 59 en 2023, 56 en 2024 y 39 días hábiles promedio al primer semestre de 2025″.

Los dires y diretes entre Dorothy Pérez y el CMN

En vista de estas declaraciones, la institución dirigida por Dorothy Pérez apuntó que lo expresado por la subsecretaria del Patrimonio Cultural “no se condice con el tenor de los informes y con la documentación proporcionada por el propio Consejo”.

En un comunicado precisaron que “en materia de solicitudes relacionadas con autorizaciones de intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, entre otras, al 31 de mayo de 2024, existían 3.752 casos pendientes de resolver por parte del mencionado consejo”.

“En cuanto a las solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas, se estableció que 704 de ellas no habían sido atendidas y contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, advirtiéndose la existencia de solicitudes que llevaban hasta 878 días sin haber sido resueltas”, agregó el documento.

Junto con ello, sostuvieron que no se ha acreditado que el Consejo de Monumentos “haya tramitado la totalidad del rezago de solicitudes de autorización para la ejecución de obras públicas detectado por esta Contraloría General”.

Sin embargo, el Consejo de Monumentos Nacionales respondió con otro oficio que detalla todas las respuestas a las observaciones emitidas por Contraloría respecto a irregularidades, señalando que los procesos abiertos por retraso de obras por permisología son cero y que a la fecha se han cerrado 686.

En tanto, los no relacionados son 308 abiertos y 17.154 cerrados, lo que da un total de 18.148 procesos llevados por el organismo.