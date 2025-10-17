Encuesta Black & White: Kast y Matthei recuperan terreno en una carrera presidencial liderada por Jara

Los dos candidatos de oposición lograron avanzar a un mes de la elección, mientras la oficialista retrocedió.

Una nueva edición de la encuesta Black & White entregó, como de costumbre, cifras relacionadas a la carrera presidencial, la cual aún tiene a Jeannette Jara a la cabeza con un 30% de las preferencias, un punto menos con respecto a la semana pasada.

José Antonio Kast y Evelyn Matthei ocupan el segundo y tercer lugar en el estudio, respectivamente, con un 27% y un 18%. Aquí, a diferencia de la candidata oficialista, ambos lograron sumar en comparación a lo obtenido hace siete días.

Por un lado, el postulante a La Moneda del Partido Republicano sumó dos puntos, mientras que la abanderada de Chile Vamos y Demócratas lo hizo en uno.

Quien también aumentó en la carrera presidencial, según la encuesta Black & White, fue el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, el que logró dos puntos más y se alzó con un 16%, quedando a solo dos unidades de Matthei.

No solo la carrera presidencial: evaluación al Gobierno de Gabriel Boric en encuesta Black & White

Por otro lado, el estudio dado a conocer este viernes consignó que la aprobación a la gestión de Gabriel Boric retrocedió un punto y llegó al 32%. En la vereda contraria, su desaprobación aumentó dos puntos con respecto a la semana pasada, registrando un total de 61%.