Senadora Rincón toma distancia de polémica de Matthei y DD.DD.: “Espero que sea un traspié lingüístico”

La senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, tomó distancia de la polémica que enfrenta a Evelyn Matthei y su postura sobre el Plan Nacional de Búsqueda, que pretende dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, asegurando que “para mucha gente es venganza”.

Al respecto, la legisladora indicó a Tele13 Radio que comparte la postura de Sebastián Edwards y espera que las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos sea “un traspié lingüístico”.

“No la entendí porque, lamentablemente cuando hizo la afirmación, no hay una explicación ni tampoco le pregunta el periodista a qué se refiere. Obviamente cuando uno mira el Plan de Búsqueda lo que espera es que logre el objetivo; hay familias que no han sabido qué pasó con sus seres queridos, lo que es desgarrador, y tiene que funcionar bien”, expresó Ximena Rincón.

La timonel de Demócratas defendió el Plan Nacional de Búsqueda, indicando que “se han puesto recursos, se ha hecho una política pública de aquello que para muchos y muchas es importante, porque es necesario cerrar ciertos capítulos. Yo espero, como ha dicho Sebastián Edwards creo que lo leí hoy, que sea un traspié lingüístico y no otra cosa porque la candidata cuando le preguntan no es que no crea o que no vaya a apoyar ese programa, sino que supongo yo lo que quiere es que funcione bien y se llegue a establecer el paradero de los familiares de tantos y tantas en nuestro país”.

“Yo en mi familia no perdí a nadie, sí persiguieron a muchos, por cierto, a mi padre lo persiguieron en su minuto pero no lo perdí. Y obviamente que entiendo, empatizo y me pongo en el lugar de las familias que perdieron a sus seres queridos y quisieran saber qué pasó con ellos”, puntualizó.