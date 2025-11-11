Fiscalía se suma a controversia entre Daniela Cicardini y Yasna Provoste y descarta “red de favores”

En la disputa también se sumó el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, quien es padre de la diputada que busca ser senadora en la lista que comparte con Yasna Provoste.

La acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, quien finalmente fue destituido del Poder Judicial, dejó una serie de coletazos, que involucró a la diputada Daniella Cicardini (PS) y a la senadora Yasna Provoste (DC).

Todo se originó cuando la diputada Cicardini, pareja del también parlamentario Daniel Manoucheri, acusara a Provoste de ser parte de ser parte de una red de favores del abogado Luis Hermosilla, dichos que también involucraron a la Fiscalía Regional de Atacama.

En la disputa también se sumó el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, quien es padre de la diputada que busca ser senadora en la lista que comparte con Yasna Provoste.

“El recién destituido juez Antonio Ulloa, uno de los engranajes de esta red, reconoció públicamente durante su acusación que mantenía, entre comillas, contactos informales con la senadora Yasna Provoste… Son precisamente estos mismos sectores vinculados a esta red los que hoy impulsan acusaciones contra el Municipio… Rechazo categóricamente las destempladas expresiones de la senadora Provoste. Entendemos su nerviosismo ante la caída de sus redes de influencia y su bajo respaldo ciudadano”, aseguró el jefe comunal.

Ante esta situación, la Fiscalía Regional de Atacama dio a conocer una declaración pública para descartar las declaraciones de la diputada Cicardini, aseverando que “rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la Fiscalía en esta región vinculada con el abogado Luis Hermosilla”.

“Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe registro alguno -ni a nivel local ni nacional- sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”, agregó el Ministerio Público.

En esta línea, dejaron en claro que las declaraciones de la diputada socialista y su padre afectan “la honra” del organismo.

“Las investigaciones penales vigentes relacionadas con hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó, se iniciaron tanto de oficio, tras la recepción de informes de la Contraloría Regional de Atacama, como por denuncias de terceros, las que se encuentran a cargo de la Unidad de Casos Complejos dependiente de la Fiscalía Regional de Atacama”, profundizó la institución.