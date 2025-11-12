Emplazamientos al PC y con Claudio Crespo en el escenario: así fue el cierre de campaña de Johannes Kaiser

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, realizó el acto de su cierre de campaña en Providencia, en un discurso marcado por los constantes emplazamientos al Partido Comunista y el Gobierno, además de contar con Claudio Crespo en el escenario.

El abanderado libertario aprovechó la oportunidad para anunciar que, en caso de llegar a La Moneda, indultará a todos los carabineros condenados por causas vinculadas al estallido social.

“Si llego a la Presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido perseguidos por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar”, indicó Kaiser.

Junto con ello, Johannes Kaiser lanzó una serie de mensajes al Partido Comunista, tildándolo de “enemigo” de la institucionalidad.

“No tenemos ninguna posibilidad de contener al narco, al terrorismo, al crimen organizado si no protegemos a nuestros carabineros de sus enemigos en la institucionalidad y en el sistema político (…). Y esos enemigos tienen un partido político y es el Partido Comunista. Un partido que mantiene relaciones con el régimen narco de Venezuela, un partido que tiene arsenales que no ha entregado, un partido que hace dos atrás criticaba a la ministra Tohá por haber hecho una allanamiento en Villa Francia”, espetó el parlamentario.

En esta línea, acusó al PC de buscar derrocar a Sebastián Piñera tras el 18-O: “Ese partido es el que nos quiere hacer creer a nosotros que es democrático, y de democrático no tiene nada. Si hace seis años trataron de derrocar al presidente electo de la República”.