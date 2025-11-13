Matthei cierra campaña con dura crítica al Frente Amplio, apelando al voto femenino y asegurando que existe “triple empate” en la derecha

La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos empleó en su último discurso un tono duro contra sus adversarios, desmarcándose de lo que llamó “extremos” y apelando al voto femenino y oculto.

El Estadio Santa Laura fue la locación elegida por Evelyn Matthei para realizar el cierre de su campaña presidencial.

Pese a que el recinto tiene capacidad para cerca de 19 mil personas, se utilizó solo un tercio de su aforo, con el escenario pegado a la tribuna marquesina.

Si bien causó cierta decepción no lograr llenar el complejo deportivo —inevitablemente se hizo la comparación en la interna con los cierres de Kast y Kaiser—, en la coalición de centro derecha destacan el encendido discurso con el que Matthei puso fin a su carrera presidencial, esperando pasar al balotaje.

El escenario electoral que enfrenta Matthei es complejo. Según los últimos sondeos disponibles antes de la veda, la candidata figuraba en tercer o cuarto lugar de las preferencias, lejos del liderazgo de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La dura crítica de Matthei al Gobierno y el FA

En su discurso de cierre de campaña, Matthei no escatimó municiones contra el Frente Amplio y el Gobierno de Gabriel Boric. “El mayor fracaso del Frente Amplio es haber jugado con el futuro de Chile y de nuestros niños y jóvenes. Metieron la mano en las escuelas y liceos, con inexperiencia y dogmatismo. Sepultaron la esperanza de las familias”, afirmó la candidata ante sus adherentes que aplaudían cada una de las críticas que se le realizó al partido gobernante.

“La irresponsabilidad política de este gobierno y de los dirigentes del Frente Amplio es enorme. La historia los juzgará de manera implacable”, continuó Matthei, apuntando al Gobierno de Boric como “el peor gobierno en muchos años”.

Asimismo, acusó al partido del presidente de haber “abusado del Estado” y endeudado al país.

La candidata también se tomó de la polémica del presupuesto 2026, señalando que dejará “menos subsidios de vivienda, con más desempleo y con menos recursos para los colegios y los estudiantes”. En contraste, se comprometió a que el país volverá a crecer al 4%

Matthei llama al voto femenino

Uno de los momentos destacados del discurso de cierre de camapañ fue cuando Matthei apeló directamente al voto femenino.

La candidata prometió eliminar las listas de espera oncológicas en mujeres durante los primeros 100 días de su eventual gobierno.

Y afirmó: “Las mujeres son el corazón de este país, por eso nos preocupamos de manera preferente por su salud”.

En esa línea, la abanderada de la centro derecha se tomó de la temática de mujeres para diferenciarse de “los extremos”.

“Tengo la convicción de que el domingo las mujeres daremos la gran sorpresa en la elección presidencial, porque no nos gustan los extremos y buscamos la estabilidad. Y porque las mujeres saben que Chile necesita mano firme”, dijo la candidata.

Matthei: hay triple empate técnico en la derecha

En un pasaje de su intervención, Matthei aseguró estar empatada con los otros dos candidatos de la oposición y reiteró que —a su juicio— es la más competitiva en segunda vuelta frente a Jara.

“Siempre he puesto el interés de Chile por sobre cualquier interés personal o de un grupo político específico. Por eso reiteradamente insistí en que debíamos hacer una primaria amplia de la centroderecha que evitara una disputa electoral agotadora y estéril”, recordó haciendo mención a la fallida primaria que propuso Chile Vamos.

Y agregó: “Hoy tenemos un triple empate técnico entre los 3 candidatos de derecha: cualquiera de los 3 puede pasar a segunda vuelta. Pero es evidente que la única que asegura la derrota de la candidata comunista de continuidad de este gobierno soy yo”.

Matthei puso fin a su campaña asegurando: “Este domingo comienza una esperanza. La esperanza de volver a creer en Chile, de volver a caminar tranquilos, de sentir que nuestro país tiene rumbo, que puede levantarse, ordenarse y crecer”.