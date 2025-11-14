Secciones
Matthei descarta foto de unidad junto a Kast y Kaiser post-elecciones: “A los chilenos le importa un pito”

La abanderada de Chile Vamos mantiene la distancia con los otros candidatos de oposición.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, descartó concretar una fotografía de unidad junto a Johannes Kaiser y José Antonio Kast, tras las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre.

Matthei le bajó el perfil a la importancia de este gesto con el resto de la oposición, aseverando que “muchas veces todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días, para la persona que no lo está que es la inmensa mayoría lo único que quieren es alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas”.

“La foto, no foto, perdónenme pero al 95% de los chilenos le importa un pito”, agregó la candidata, quien cerró la puerta a un encuentro con Kast y Kaiser.

Junto con ello, desdramatizó la ausencia de Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, de su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura.

Desbordes ha estado en el centro de la polémica, luego de oficializar su apoyo a la candidatura a diputado de Alvaro Carter (Republicano), en desmedro de la candidata de Chile Vamos, Ximena Ossandón.

Frente a su ausencia, Evelyn Matthei respondió que “creo que estaba enfermo. Mandó un saludo, mandó un video. Mario es mi amigo. Que nadie vaya a creer que podría estar en otro lado. Hemos sido amigos durante 10 años, nos hemos apoyado mutuamente cuando uno de los dos lo está pasando mal. Nunca nos hemos dejado de apoyar y de querer”.

