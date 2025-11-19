Carolina Tohá aconseja a Jara de cara al balotaje: “Le falta llegar al electorado más despolitizado”

Tohá también tuvo palabras para la invitación de Franco Parisi a los candidatos presidenciales a que concurran a su programa Bad Boys.

Carolina Tohá se refirió a las posibilidades de Jeannette Jara de cara a la segunda vuelta electoral, donde se enfrentará a José Antonio Kast, apuntando que no tomará un rol protagónico en el comando oficialista.

En entrevista con La Tercera, Tohá explicó que “mi disposición ha sido en esta segunda vuelta, tener más actividad de lo que tuve en la primera, y colaborar tanto en privado como en público”.

“No creo que sea lo mejor que yo asuma una conducción. No me parece una buena idea, pero sí un rol, un aporte. O sea, primero porque yo estoy rearmándome laboralmente, no estoy dedicada 100% a una campaña. No puedo hacerlo. Tengo que trabajar, estoy armando esas cosas y necesitan dedicación”, argumentó.

En esta línea, Carolina Tohá reconoció que “no creo que sea lo que le falte a Jeannette Jara, es lo que le puede aportar una persona como yo. Lo que le falta es llegar a otro electorado que es más despolitizado, que está disperso del punto de vista de su adhesión política”.

“Las personas que tienen como en este momento, en otro instante podría ser distinto, más llegada de ese mundo, son de otro tipo, yo creo que especialmente son alcaldes, son gobernadores regionales. Lamentablemente, Tomás Vodanovic está con esta lesión, pero yo creo que él dentro de esa limitación también va a entregar una importante”, argumentó.

Jeannette Jara y Bad Boys de Franco Parisi

Junto con ello, tuvo palabras para la invitación de Franco Parisi a los candidatos presidenciales a que concurran a su programa Bad Boys para buscar convencer a los militantes del PDG.

“Yo creo que ir al programa no es un peligro, porque Jeannette es una persona que se maneja muy bien, muy bien, y tiene una gran habilidad para elegantemente saber poner paralé cuando corresponde. Entonces, no creo que vaya a ser nada malo“, indicó.

Sin embargo, Carolina Tohá dejó ver que “Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, para allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo y yo creo que también ahí es importante tomar las cosas en su justa medida”.