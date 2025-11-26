“Estamos frente a hechos graves”: Las razones de la directiva DC para enviar a Eduardo Frei al Tribunal Supremo

La directiva DC dio cuenta de una serie de acciones por parte del ex mandatario, en desmedro de las posturas tomadas por la colectividad.

La directiva de la Democracia Cristiana (DC) entregó las razones y fundamentos para enviar al ex presidente Eduardo Frei al Tribunal Supremo de la colectividad, tras reunirse con José Antonio Kast de cara al balotaje, dejando en claro que “no se trata de un hecho aislado”.

El senador Francisco Huenchumilla, timonel DC, planteó que “estamos frente a hechos graves. Y frente a eso, la pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República pueda hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?”

“Entonces, como directiva nacional, debemos respetarnos a nosotros mismos. Y debemos respetar a los miles de militantes, a lo largo del país y a lo largo de su historia, que nos dicen, ¿alguien porque tuvo una dignidad está fuera de las reglas del partido?“, puntualizó Huenchumilla.

Por su parte, Alejandra Krauss, secretaria nacional DC, apuntó que la cita de Eduardo Frei con Kast apunta a “una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana”, dejando en claro que “no se trata de un hecho aislado. Por el contrario, se trata de una serie de acciones públicas que se han apartado reiteradamente de las decisiones colectivas y democráticas adoptadas por nuestras instancias máximas de conducción política”.

DC enumera las razones para enviar a Eduardo Frei al Tribunal Supremo

Alejandra Krauss precisó que, en el marco del primer proceso constitucional, Eduardo Frei “llamó públicamente a rechazar la propuesta constitucional, contrariando la definición del partido que había acordado llamar a aprobar”.

Respecto al segundo proceso constitucional, “llamó públicamente a votar a favor de la propuesta del Consejo Constitucional conocida como la Constitución republicana, pese a que la Democracia Cristiana había resuelto democráticamente llamar a votar en contra”.

En materia electoral, la secretaria nacional DC dio cuenta de los distintos apoyos electorales que el otrora mandatario entregó a diversos candidatos, en desmedro de sus propios camaradas o compañeros de lista.

En esta línea, hizo alusión a que “en la comuna de Huechuraba, apoyó públicamente al candidato Maximiliano Luksic, al candidato del pacto Chile Vamos, en circunstancias que el partido apoyaba a la candidata del pacto Contigo Chile Mejor, doña Carolina Rojas”.

Finalmente, Krauss puntualizó que su cita con José Antonio Kast es la gota que rebalsó el vaso, ya que el abanderado republicano “representa un proyecto político de extrema derecha, contrario a los valores históricos de nuestro partido, al respeto irrestricto de los derechos humanos y al legado histórico de líderes como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton Guzmán y Radomiro Tomic Romero, entre otros”.