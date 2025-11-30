Encuesta Cadem: Kast mantiene una ventaja de 16 puntos sobre Jara y ganaría la segunda vuelta con 58%

El estudio consignó, por segunda semana consecutiva, que el candidato del Partido Republicano ganaría con una amplia ventaja a su rival oficialista.

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la nueva edición de la encuesta Cadem consignó que José Antonio Kast mantiene una ventaja de 16 puntos por sobre Jeannette Jara, por segunda semana consecutiva.

Con esto, el abanderado del Partido Republicano lograría convertirse en el próximo Presidente con el 58% de los votos. Aún así, existe un 20% que no sabe por quién votar o simplemente no sufragará.

Entre los votantes del ex diputado, un 95% aseguró que tiene decidido votar por él; mientras que entre quienes le entregarán su preferencia a la ex ministra, un 93% está decidido a votar por ella.

Con respecto al 20% que no sabe o no irá a votar el próximo 14 de diciembre en la segunda vuelta, Cadem consignó que de ellos, un 73% no le gusta ningún candidato, un 17% se inclina por Kast y un 10% por Jara.

Por otro lado, entre quienes votaron por Franco Parisi, un 37% ahora lo hará por el republicano y un 22% por la candidata oficialista. De los que apostaron por Johannes Kaiser, un 92% ahora lo hará por el abanderado opositor y un 60% de los que votaron por Matthei también se inclinaron por este último.

Motivos para votar por Kast y Jara en segunda vuelta, según Cadem

Dentro de los motivos para votar por José Antonio Kast en segunda vuelta, según Cadem, están que les gusta su programa de gobierno, con foco en seguridad, inmigración y economía (57%); evitar que el próximo gobierno sea la continuidad de Gabriel Boric, que se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas (28%), que quiere hacer un gobierno de emergencia y un cambio radical (22%), que les gusta como candidato por sus atributos personales: autoridad, liderazgo y carácter (22%); y para que no gane Jeannette Jara (19%).

Por la ex ministra del Trabajo, los motivos son que se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas (44%), que le gusta su programa de gobierno con foco en sueldo mínimo y derechos sociales (37%), que aprobó la reforma de pensiones, las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo (32%); que les gusta como candidata, por sus atributos personales (30%), para que no gane Kast (29%), que tiene experiencia para ser Presidenta (12%) y para darle continuidad al actual gobierno. (11%).