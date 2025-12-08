Ministro Elizalde apunta a Kast por difusión de información falsa para atacar a La Moneda

El ministro del Interior también salió al paso de los cuestionamientos de Kast en materia de seguridad, aseverando que “la información que entrega es falsa”.

Alvaro Elizalde, ministro del Interior, reiteró sus críticas en contra de José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, a quien apuntó por el uso de información falsa en su campaña para atacar a La Moneda.

El secretario de Estado planteó que “el debate debe realizarse sobre la base de hechos, no de falsedades”, dejando en claro que las cifras oficiales “dan cuenta de que hoy el país está mejor que hace tres años y medio”.

Elizalde se refirió a los indicadores económicos que dan cuenta que el crecimiento será por encima de lo estimado por el Banco Central, a lo que se suma la caída de la inflación y del déficit fiscal.

“Hubo una proyección de déficit mayor el primer año de gobierno y, gracias a políticas responsables, se logró balancear”, puntualizó.

Pero el ministro del Interior también salió al paso de los cuestionamientos de Kast en materia de seguridad, aseverando que “la información que entrega es falsa. Cuando hablamos de cifras de seguridad, son los reportes de Carabineros, de la PDI y del Ministerio Público, que es un organismo autónomo”.

Prueba de ello es que Alvaro Elizalde puntualizó que la violencia rural en el sur del país cayó más del 70% en 2024, aunque en los últimos días están indagando casos en esta materia.

“Eso reafirma la necesidad de perseverar en el despliegue de las Fuerzas Armadas, en la inversión pública y en el Plan de Paz y Entendimiento”, sentenció.