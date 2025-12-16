Érika Olivera se llena de críticas tras abrir la puerta a ser ministra de Deportes de José Antonio Kast

Según manifestó Érika Olivera, ya sea como ministra de Deportes o desde otro cargo, para ella resulta clave crear espacios en los cuales se puedan realizar deportes y actividades al aire libre.

La diputada de Demócratas Érika Olivera se abrió a la posibilidad de transformarse en la ministra de Deportes de José Antonio Kast a partir del próximo 11 de marzo, pero sus dichos recibieron diversas críticas a través de las redes sociales.

La ex maratonista olímpica abordó el tema de suceder a Jaime Pizarro, y sostuvo que “espero y deseo que el deporte, la actividad física y la recreación sean un foco central dentro de las políticas que van a venir en el próximo gobierno“.

Planteó a la vez que, más allá de la posibilidad de asumir como ministra de Deporte, “desde donde me encuentre, voy a seguir empujando todo lo que tenga relación con el deporte, la actividad física y la recreación. Primero, porque lo llevo en la sangre, en mi ADN, y, en segundo lugar, porque creo que la actividad física le hace muy bien a todo el país”, según le dijo a CNN Chile.

Según manifestó Érika Olivera, ya sea como ministra de Deportes o desde otro cargo, para ella resulta clave crear espacios en los cuales se puedan realizar deportes y actividades al aire libre, tanto en barrios, poblaciones, plazas de juego como en establecimientos educacionales.

“El Ministerio no solo tiene que cumplir el rol de crear políticas públicas para nuestro país en el ámbito deportivo, sino que también estar mucho más presente en la ejecución de las políticas públicas“, planteó.

Críticas a Érika Olivera por querer ser ministra de Deportes

Tras los dichos de Érika Olivera sobre la posibilidad de asumir como ministra de Deportes en el gobierno de José Antonio Kast, las redes sociales recogieron numerosas críticas y fueron varios los que apuntaron que hay otras opciones mejores para el cargo.

En esa línea, @FcoMunoz_TP posteó en su cuenta de X que “Erika Olivera demostró estar muy alejada de las ideas de la derecha“.

“Sería una pésima señal verla de ministra; sabemos que los apoyos de la segunda vuelta nunca son gratis. Es parte de la mala política que tenemos. Espero que el presidente Kast de un giro a estos malos hábitos”, complementó.

Por su parte, @RenanMartinezA escribió que “lo de Erika Olivera debe ser un chiste, ¿verdad? Hay cartas mejores“, y acompañó sus palabras con una imagen de Marcelo Chino Ríos.

En tanto, @EduardoIgn65419 tiene su propia candidata para ministra de Deportes en vez de Érika Olivera. “Creo que Fran Crovetto sería una buena opción para el Ministerio del Deporte en vez de Érika Olivera“, posteó junto a una foto de la medallista olímpica de oro en París 2024.

A la vez, @Pedrovalen53941 sostuvo que “Érika Olivera insultó a Johannes Kaiser y votó todo a favor de la izquierda, es hora de eliminar este troyano“.