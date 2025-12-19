Nicolás Eyzaguirre tras elección de Kast: “Se cae a pedazos la idea de que el país se cae a pedazos”

“Creo que el discurso de recepción de la elección fue un muy buen discurso, porque dijo que esto iba a ser lento, que sería un año duro”, planteó el ex ministro.

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre sostuvo este viernes que, tras la victoria de José Antonio Kast en la elección del domingo, “lo único que se cae a pedazos es la idea de que el país se cae a pedazos“.

“Está claro que el proceso va a ser lento”, manifestó al respecto el también ex titular de Educación durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, el ex secretario de Estado aseveró que luego del triunfo del candidato republicano el discurso de su campaña quedó obsoleto.

Qué dijo Eyzaguirre sobre la elección de Kast

Para Nicolás Eyzaguirre, la victoria de José Antonio Kast “fue limpia y legítima. Creo que el discurso de recepción de la elección fue un muy buen discurso, porque dijo que esto iba a ser lento, que sería un año duro, que no habría cambios instantáneos y llamó a la unidad“.

“Es el tono correcto, porque la campaña fue de que el país se cae a pedazos, que se debía implantar gobierno de emergencia“, planteó.

No obstante, también alertó que “hay riesgo profundo en sobreleer lo que pasó el domingo, que fue lo que hizo el Gobierno del presidente Boric cuando leyó que Chile había que cambiarlo, que había que reformarlo todo. Hay quienes dicen que el clivaje del Sí y el No se cambió a Apruebo y Rechazo, pero no es correcto”, apuntó.

Eyzaguirre indicó a continuación que la elección de Kast fue “el triunfo del agobio. No se trata de que sea una victoria ideológica”.

“En la medida que no haya mejoras en el crecimiento y en la seguridad, se va a mantener esta alternancia en el poder“, concluyó.