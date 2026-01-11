Elizalde carga nuevamente contra Kast y defiende legado del Gobierno: “Hemos generado transformaciones”

El ministro del Interior volvió a salir en defensa del Presidente Boric tras las críticas del mandatario electo sobre la situación fiscal, marcando una nueva arremetida del Gobierno contra el republicano en la antesala del cambio de mando. No es la primera vez que Elizalde emplaza públicamente a Kast.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reforzó este domingo la defensa del legado del Gobierno de Gabriel Boric y reiteró sus críticas al presidente electo José Antonio Kast.

En conversación con Mesa Central, el jefe del gabinete ministerial aseguró que en la actual administración “logramos estabilizar el país, hemos avanzado y hemos generado transformaciones”.

Las declaraciones de Elizalde se producen en medio de un cruce entre Kast y el Presidente Gabriel Boric que escaló durante la semana.

El jueves, en un foro de Icare, el mandatario electo señaló que “nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil”, mientras que Boric, un día después, acusó a Kast de mentir: “Es lamentable (la crítica), porque además lo hace muchas veces en base a mentiras”.

Consultado sobre las “mentiras de Kast”, Elizalde fue directo: “Usted puede revisar sus reiteradas declaraciones de que Chile es más pobre y que hay más pobres que hace cuatro años atrás (…) Toda esta imagen de que el país se cae a pedazos; lo cierto es que si comparamos todos los indicadores respecto de lo que acontecía en 2022 y lo que acontece hoy, Chile está mejor”, sostuvo el ministro.

Elizalde, continuó, destacando cifras económicas que dejará el Gobierno ante el cuestionamiento de la oposición que apunta a que la situación fiscal del país será “compleja” para la administración entrante.

“Había inflación descontrolada, déficit fiscal, y se hablaba de que iba a haber estanflación, es decir, recesión con inflación. Y producto a la conducción del ministro (Mario) Marcel, bajo el liderazgo del Presidente Boric y también del ministro (Nicolás) Grau, eso no ocurrió”, destacó el ministro.

Esta no es la primera vez que Elizalde sale públicamente a emplazar a Kast.

El pasado viernes, tras las críticas del mandatario electo, el ministro ya había reforzado los dichos de Boric llamando a que el debate político se desarrolle “con altura de miras, y por tanto, sobre la base de hechos verificables”.

En esa ocasión, Elizalde criticó las afirmaciones de Kast sobre el aumento de la pobreza, señalando que “cuando se señaló, reiteradas veces en el marco de la campaña, que la pobreza había aumentado, y se ha dado a conocer ayer la información oficial de la Casen, respecto de que la pobreza disminuyó y disminuyó significativamente en los últimos años, el llamado que hacemos es simplemente a que este debate se realice con información veraz”.

Elizalde, en esa línea, exigió que el debate se realice “sobre hechos, y no sobre fake news o eventualmente falsedad”.