Cadem: 45% cree que Kast debió presentar candidatura Bachelet a la ONU y no Boric

Una nueva encuesta Cadem reveló que la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU divide a la opinión pública, con un 47% en desacuerdo y un 44% a favor de la postulación oficializada esta semana por el gobierno de Gabriel Boric junto a México y Brasil.

El timing de la decisión —que fue ampliamente debatido esta semana— también fue evaluado por la encuestadora dando como resultado que un 45% estima que la candidatura de Bachelet debió ser presentada por el presidente electo José Antonio Kast, superando al 41% que respalda que haya sido presentada por la actual administración.

El sondeo muestra que el rechazo es particularmente marcado entre quienes se identifican con la derecha, donde el desacuerdo con la postulación de Bachelet alcanza el 75%.

Respecto a la postura que debiera adoptar el presidente electo José Antonio Kast, el 49% cree que debe mantener su apoyo a la candidatura de Bachelet, mientras que el 40% opina que debiera retirarlo.

La formalización de la postulación de la ex mandataria generó fuertes críticas desde el oficialismo entrante.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó la nominación como el “mayor amarre” del gobierno de Boric y que la candidatura “nace muerta”, declaraciones que fueron respaldadas por Kast desde Hungría durante su gira europea.

“Comparto lo dicho por el presidente de mi partido”, afirmó el mandatario electo, agregando que “no queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.

Aprobación presidencial: Boric cierra en mínimos y expectativas por Kast se mantienen altas

En materia de aprobación presidencial, Gabriel Boric registró 36% de respaldo en la primera semana de febrero, con una leve caída de un punto porcentual, mientras su desaprobación subió dos puntos hasta el 58%.

Los ministros peor evaluados del actual gabinete son Nicolás Cataldo con 24%, y Antonia Orellana con 33%. Las mayores caídas en aprobación las experimentaron Arredondo (18 puntos menos) y Orellana (20 puntos menos).

En contraste, las expectativas sobre el próximo gobierno de Kast se mantienen positivas: el 56% cree que a Chile le irá bien con la nueva administración, mientras que el 23% estima que le irá regular y el 19% que le irá mal.

Además, el 65% considera que Kast cumplirá con priorizar las urgencias del país, el 53% con buscar acuerdos políticos y el 53% con no retroceder en derechos sociales.