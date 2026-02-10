Guerra verbal entre Boric y la UDI amenaza con desahuciar definitivamente agenda legislativa del Gobierno

El jefe de Estado se ha enfrascado en una áspera contienda con la UDI por la Sala Cuna Universal. Hoy desde el gremialismo respondieron: “El presidente le está mintiendo al país”.

Se ha hecho costumbre en las últimas dos semanas que el presidente Gabriel Boric emplace a la UDI en sus pautas para que el partido habilite la votación del proyecto de Sala Cuna Universal y el FES en el Senado.

El gremialismo, con el senador Gustavo Sanhueza, tiene las llaves de la Comisión de Educación de la Cámara Alta donde se albergan ambos proyectos. Y aunque el Ejecutivo asegura que están los votos, la UDI se niega a acelerar la tramitación argumentando falencias técnicas y desfinanciamiento.

En su última arremetida contra el gremialismo el mandatario aseguró que “acá hay que ser bien claros: la UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna, y se lo decimos claramente, la UDI está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”.

Boric, incluso, fue más allá y acusó que la oposición está trabando el proyecto para no darle un triunfo a su administración. “¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno”, acusó el jefe de Estado.

En todo caso, no se ha quedado ahí. En sus alocuciones, incluyendo redes sociales, ha apuntado directamente a Sanhueza por no querer habilitar el debate, tensando la relación con la oposición a pocas semanas de que el Congreso retome sus funciones.

La UDI, lejos de ceder, ha hecho lo propio: endurecer el tono contra el Gobierno y el mandatario.

Hoy la tienda liderada por Guillermo Ramírez citó a un punto de prensa que tenía como único objetivo responder a los emplazamientos del jefe de Estado.

El senador y ex presidente del gremialismo, Javier Macaya, fue el encargado de disparar contra el Ejecutivo acusando al presidente de tener una “obsesión” con la UDI.

“Nos parece que esto es más bien una estrategia comunicacional que ha levantado el presidente Gabriel Boric a propósito del proyecto de ley de la Sala Cuna Universal. Y es lamentable porque es una estrategia comunicacional para tapar sus propios errores”, expresó el senador.

Apuntando a que el Gobierno sólo ingresó la urgencia dos semanas antes del receso legislativo, Macaya lanzó: “Acusamos directamente al presidente que le está mintiendo a los chilenos desligando su responsabilidad en nuestro partido”.

El legislador explicó que la principal razón para no acelerar la tramitación del proyecto son las dudas que se tienen sobre el financiamiento del proyecto y el impacto que podría tener en el empleo la implementación del proyecto de Sala Cuna, factores que no ha atendido el Presidente en el debate.

Por otro lado, legisladores de la UDI advierten que la arremetida de Boric tensa aún más la relación entre el gobierno y la oposición en pleno proceso de traspaso de mando.

El Ejecutivo está a la espera de aprobar el proyecto de Sala Cuna, el FES y la reforma política, proyectos para los que no cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso. Todo, en un momento en el que sectores aliados, como el Socialismo Democrático, viven la desafección propia de un gobierno que está en sus últimos días.