UDI escala polémica por financiamiento a festival de cine porno y exige explicaciones a Boric

“La ministra no es relevante y debería renunciar por respeto a los damnificados por los incendios”, aseguró el presidente de la UDI tras la respuesta de Arredondo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, rechazó las explicaciones entregadas por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, sobre el financiamiento estatal al Excéntrico Fest y elevó la controversia hasta el Presidente Gabriel Boric, exigiendo que el mandatario se pronuncie sobre el uso de más de $64 millones en un evento que exhibe cine pornográfico.

La polémica estalló esta semana cuando se conoció que el Ministerio de las Culturas entregó $64.920.700 a través del Fondo de Fomento Audiovisual al Excéntrico Fest, un festival que desde 2019 exhibe obras de cine pornográfico y realiza conversatorios sobre el tema.

Los recursos, adjudicados en 2025, fueron utilizados para la versión 2026 del evento desarrollada en enero pasado en Valparaíso.

La ministra Arredondo intentó contener el fuego opositor el sábado argumentando a través de X que las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura “justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno” y agregó que algunos sectores buscan “quitar recursos y justificar recortes en cultura”.

Sin embargo, la respuesta fue insuficiente para el gremialismo. Ramírez calificó las declaraciones de la actriz como “una pobre respuesta” que no explica “el fondo de por qué su ministerio se gasta la plata en cervezas y en películas porno”.

El diputado agregó que para la bancada UDI en la Cámara, “la ministra no es relevante y debería renunciar por respeto a los damnificados por los incendios“.

El líder gremialista escaló la disputa directamente hacia La Moneda al señalar que “esperamos una respuesta del Presidente Gabriel Boric para saber cuál es su postura como primera autoridad de la República, respecto a esta materia”.

Ramírez enfatizó que el Mandatario “no sólo está para hablar lo que él quiera, sino debe hacerse cargo de una chambonada más de su gobierno”.

La oposición había cargado tempranamente contra Arredondo. Mientras diversos parlamentarios de la UDI solicitaron su renuncia, el diputado Eduardo Durán (RN) ingresó un oficio a Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del financiamiento al festival.