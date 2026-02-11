Ministro Gajardo apunta a quiebre de códigos del PC y arremete contra Jadue tras acusaciones al Gobierno: “Está lejos de la ética”

“Denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido”, sostuvo el ministro sobre las acciones de Jadue y la difusión de su queja formal.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se refirió a la difusión de la carta que envió junto Nicolás Cataldo y Camila Vallejo a la dirección del Partido Comunista, la cual incluía una queja contra Daniel Jadue, quien lo acusó se ser parte de una “persecución” en su contra.

Fue a inicios de año cuando el ex alcalde de Recoleta aseguró que “estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución“, respecto a su situación judicial en el Caso Farmacias Populares.

Bajo este contexto, los ministros del PC presentaron una carta ante el partido, a la cual se refirió Gajardo, asegurando en Radio Infinita que “lo que señala Daniel Jadue no solo no es efectivo, sino que no corresponde bajo ninguna circunstancia”.

Ministro Gajardo rechaza acusaciones de Daniel Jadue y apunta a quiebre de códigos en el PC

A lo que agregó: “No corresponde que yo hubiera realizado ninguna acción por él y tampoco es efectivo que forme parte de alguna maquinación en su contra. De hecho, lo que señala está muy cercano a ser una injuria y una calumnia. Y por lo mismo yo presenté una queja privada dentro del partido, utilizando los mecanismos regulares que tiene el partido”.

En esa línea, lamentó que se hiciera público, manifestando que “cuando yo hice la queja formal pedí expresamente que eso no ocurriera y ocurrió igual. Eso me indigna”.

Tras ello, el ministro Gajardo cuestionó duramente lo que se vive en el PC: “Yo encuentro que lamentablemente se están rompiendo estos códigos que tiene el partido“.

“No me corresponde a mí en mi labor de ministro señalarlo y por eso he evitado referirme, pero yo creo que denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido. Además de la ética y de la fraternidad con la que yo considero que uno lleva la militancia comunista”, sentenció el secretario de Estado.