“No le gusta, no quiere que avance”: Gobierno apunta a futura administración de Kast por Sala Cuna y pide dejar “gallitos políticos”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “esto no se dejó para último minuto” y que esperan que el proyecto pueda avanzar en la primera semana de marzo.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a cuestionar el estancamiento del proyecto de Sala Cuna Universal, y esta vez apuntó contra la futura administración de José Antonio Kast.

Luego de que no pudiera avanzar en la Comisión de Educación del Senado previo al receso legislativo, el Ejecutivo ha dirigido sus críticas a la UDI, a la que acusan de impedir que siguiera su tramitación, donde el mandatario ha endurecido el tono en los últimos días, generando un fuego cruzado entre La Moneda y dicho partido.

Bajo este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ahora apuntó contra la futura administración de José Antonio Kast.

Ministra Vallejo pide “dejar gallitos políticos” y avanzar en proyecto de Sala Cuna Universal

“Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, comenzó diciendo la secretaria de Estado en conversación con Radio ADN.

De esta forma, profundizó el cuestionamiento que emitió a fines del mes pasado, cuando afirmó que el mandatario electo entregó una “señal confusa” sobre este tema.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del presidente electo con el residente Boric“, manifestó en aquella ocasión.

Por otro lado, la ministra Vallejo negó que el proyecto fuera impulsado tardíamente. “Esto no se dejó para último minuto y si hubieran ellos necesitado más tiempo, el presidente de la comisión (de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza) no se hubiera ido de vacaciones, sino que hubiera citado a la comisión y hubiera trabajado, para justamente ver en la comisión las indicaciones que se estaban proponiendo del Ejecutivo, para que las analizaran y vieran si es que realmente recogía, por ejemplo, las observaciones que hacía la oposición”, expresó.

Siguiendo en esa línea, afirmó que “esto de buscar otra excusa más, es totalmente a lugar, o sea no es creíble, ya todos los hechos dan cuenta de que aquí hubo un esfuerzo transversal y por lo tanto lo único que esperamos es que se dejen los gallitos políticos y que esta primera semana de marzo, donde se retoma la labor legislativa, podamos avanzar en un entendimiento para sacar adelante este proyecto que miles de mujeres están esperando de verdad, que es muy urgente e importante”.