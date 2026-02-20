Tensiones internas complican aspiración de Kast de tener un presidente del sector en el Senado

La carta que ha tomado la delantera es la senadora Paulina Núñez, sin embargo, hay tensiones que complican su opción de presidir la Cámara Alta durante el primer año de mandato de Kast.

Un virtual empate entre fuerzas oficialistas y de oposición tendrá el Senado en el mandato de José Antonio Kast.

Ese panorama ha dificultado la aspiración del mandatario electo de asegurar cuanto antes la situación de la Cámara Alta, donde aspira a tener a un aliado del sector liderando la testera durante su primer año de gobierno.

Kast y su círculo político de confianza saben que para llevar adelante las grandes reformas comprometidas en campaña, con la urgencia que se ha autoimpuesto el Ejecutivo entrante, es indispensable que el presidente (o presidenta) del Senado sea afín al gobierno.

La carta que ha tomado la delantera para ese propósito es la senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional), actual presidenta de la Comisión de Constitución, clave en el funcionamiento del Senado.

El nombre de Núñez ya había sonado en la última elección, pero fue Felipe Kast (Evópoli) el elegido de Chile Vamos para ser apoyado en la testera. La apuesta de la coalición, en todo caso, fracasó ante la arremetida de Manuel José Ossandón (también RN) quien se hizo de la presidencia con apoyo de la centro izquierda.

Es precisamente Ossandón uno de los nombres que causa resquemores en la derecha. Si bien el “Cote” —como lo llaman sus cercanos— dio su respaldo público a Núñez, senadores siguen especulando con que tiene la intención de extender un año más su periodo al frente del Senado. De hecho, voces de la Cámara Alta, aseguran que hasta enero Ossandón seguía en conversaciones con el actual oficialismo para recomponer su relación con el PS y constatar si es que su figura tenía respaldo de ese sector en su aspiración de mantenerse en el cargo.

Manuel José Ossandón es uno de los senadores cercanos a Kast. Incluso, sería la carta del mandatario electo para mantenerse al mando de la testera debido a su sintonía personal y política, además de que podría darle continuidad al trabajo administrativo que ya se está realizando.

Una señal importante en ese sentido fue que Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, descartó competir por la presidencia del Senado a pesar de que el comité republicano será —posiblemente— el más numeroso a partir de marzo.

El problema es que los partidos de Chile Vamos resintieron la forma en que Ossandón llegó a la mesa directiva (pactando con la izquierda). Debido a ello, es que Núñez es la favorita para hacerse de la Cámara Alta

Núñez, en todo caso, no tiene el camino despejado. Javier Macaya (UDI) también aspira a la presidencia. Pero más complejo aún es que la derecha no tiene todos sus votos cuadrados.

La senadora electa Vanessa Kaiser (PNL), comentan fuentes enteradas de las tratativas, ha rechazado invitaciones de Núñez y Ossandón, argumentando que su voto estará disponible sólo para un representante de su comité. Caso similar es el de Alejandro Kusanovic (ex RN), quien acusó “traición”de Kast y ha notificado que no entregará su voto a ningún candidato que esté por apoyar la administración del presidente electo.

En la oposición, además, está contabilizado a Matías Walker quien aún está en duda si es que será aliado de Kast. Ya en campaña, el fundador de Demócratas había expresado su lejanía con Kast y, de hecho, nunca se sumó a la campaña pese a que su partido lo hizo.

También es una incógnita cómo actuará Miguel Ángel Calisto, que a pesar de pertenecer a la bancada de Demócratas fue electo en un cupo por el FRVS.

Otro factor que tensiona las tratativas es que para un pacto de gobernanza, y evitar una pelea voto a voto, se necesita un acuerdo con el oficialismo que viene de dos períodos consecutivos sin encabezar el Senado.

El precedente es negativo para las fuerzas que respaldan a Kast: en 2024 la derecha quebró el pacto administrativo y le quitó a Pedro Araya (PPD) la posibilidad de encabezar la mesa.