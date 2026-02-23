Qué se sabe del general (r) nombrado como subsecretario de las Fuerzas Armadas por Kast

Además, el presidente electo designó a un ex vicealmirante de la Armada como comisionado presidencial de la Macrozona Norte.

El presidente electo, José Antonio Kast, designó al general (r) del Ejército Christian Bolívar Romero como subsecretario de Fuerzas Armadas a partir del próximo 11 de marzo, mientras que para el cargo de comisionado presidencial de la Macrozona Norte se decidió por el vicealmirante (r) de la Armada, Alberto Soto Valenzuela.

Así lo confirmó este lunes la Oficina del Presidente Electo (OPE), la que destacó la dilatada trayectoria de ambos ex miembros en sus respectivas ramas de las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado, la OPE dio a conocer los estudios y las tareas que han realizado a través de su vida profesional y que llevaron al mandatario electo a inclinarse por ellos para cumplir ambas tareas.

Qué se sabe del próximo subsecretario de las Fuerzas Armadas

En el caso del próximo subsecretario de las Fuerzas Armadas, se precisó que tiene 60 años de edad y en el campo académico ejerció como profesor de la Academia de Guerra del Ejército entre 2010 y 2013, y a contar de 2014 se desempeñó como director de la misma institución.

Bolívar posee un Master of Arts (MA) in Defense Studies del King’s College London, además de un magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, así como un postítulo en Seguridad Nacional e Internacional en la Universidad de Harvard.

En el plano laboral destaca su desempeño como agregado militar en la embajada de Chile en el Reino Unido, y de manera concurrente en Países Bajos, Portugal y Croacia.

Además, desde 2024 asumió como director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Las Condes, designado por la alcaldesa Catalina San Martín.

El comisionado presidencial de la Macrozona Norte

En cuanto al comisionado presidencial de la Macrozona Norte, la OPE indicó que José Antonio Kast optó por el vicealmirante (r) Alberto Soto, de 59 años de edad.

Sostuvo que “se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal”.

Respecto de la misión que le encargó el mandatario electo, apuntó que consistirá en “implementar el escudo fronterizo en el norte de nuestro país, aportando una vasta experiencia operativa y de planificación”.

“Su gestión se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”, concluyó el comunicado de la OPE.