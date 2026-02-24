Embajador de China sale a defender cable submarino con Chile y aclara: “No socava la seguridad regional”

Para el representante diplomático, la construcción del cable submarino “significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital”.

Niu Quinbao, embajador de China, salió a defender el polémico proyecto de dable submarino que uniría Hong Kong con las costas chilenas, que hizo que el gobierno de Donald Trump sancionara a tres funcionarios de La Moneda y les revocara la visa.

Desde la Casa Blanca acusaron que la iniciativa generará riesgos en materia de ciberseguridad y que los involucrados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Frente a esta postura, el embajador Quinbao aseveró que “China y Chile son socios muy importantes y existe gran necesidad de la mejora de la conectividad entre China y Chile o incluso entre Chile y Asia”.

Para el representante diplomático, la construcción del cable submarino “significa una mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital” y “satisface las necesidades de ambas partes y también beneficia a ambas partes”.

En esta línea, Niu Quinbao defendió a los funcionarios del Ministerio de Transportes, entre ellos el propio ministro Juan Carlos Muñoz, sancionados por Estados Unidos.

“Lo que hacen los funcionarios chilenos, en nuestra opinión, es muy favorable tanto a los intereses nacionales de Chile, la amistad entre China y Chile, y también muy beneficioso para mantener el liderazgo de Chile en la economía digital y en la conectividad”, indicó.

Quinbao fue claro en precisar que “cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ningún daño a la tercera parte. Así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”.

Consultado por el perfil que debiera tener el próximo embajador de Chile en China, que será nombrado por José Antonio Kast, el representante chino postuló que “es una decisión soberana decidir quién va a ser el nuevo embajador. China siempre persiste en los principios del respeto mutuo, la igualdad total y el beneficio mutuo. Siempre persistimos en estos principios para establecer relaciones diplomáticas con todo el mundo”.

Junto con ello, dejó en claro que “la amistad, la relación amistosa y la cooperación amistosa con China es un consenso entre los consecutivos gobiernos y distintos partidos políticos”, aseverando que “que la amistad entre China y Chile y la cooperación amistosa y beneficiosa para ambas partes será perpetua”.