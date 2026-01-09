Ley Uber no verá la luz en este Gobierno: declaran desierta licitación para crear registro de empresas

Esto se da a horas que el embajador de Estados Unidos criticara abiertamente la norma, acusando “sobrerregulación”.

La intención del Gobierno de implementar la Ley de Aplicaciones de Transporte, también conocida como Ley Uber, durante el presente mandato se convirtió en una quimera, luego que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones declarara desierta la licitación para desarrollar el registro electrónico central.

Según la Subsecretaría de Transportes, no se recibieron ofertas consideradas válidas para el Servicio de Desarrollo de Software e Infraestructura, a través de Mercado Público, solo un día después que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, criticara abiertamente la norma, la cual ordena que se cree un registro de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT).

La licitación fue declarada desierta este jueves por la Subsecretaría de Transportes, apelando a que la única oferta recibida, por parte de TIVIT Chile Tercerización de Procesos, Servicios y Tecnología SpA, fue declarada inadmisible, ya que no cumplía con los requisitos mínimos para participar. Sin embargo, la comisión evaluadora analizó su propuesta y determinó que no cumplía con los requisitos mínimos.

Esto fue informado a través del portal de Mercado Público, con lo cual la Ley Uber queda en punto muerto, ya que no puede entrar en vigor sin el software necesario para que las empresas de aplicaciones se puedan registrar.