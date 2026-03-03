UDI no se resigna: el último intento por recuperar escaño en la Cámara Baja por el Maule

Esta es la tercera ocasión que la UDI va al Tricel buscando que Felipe Donoso no pierda su cupo ante el PDG.

AGENCIA UNO

La UDI no se rinde en su intento de mantener el escaño del diputado Felipe Donoso en el Distrito 17 de la Región del Maule, el cual perdió a manos de Guillermo Valdés (PDG), por lo que recurrió por tercera vez al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Según lo dispuesto por la defensa de Donoso, existiría un error en el recuento de votos, a pesar que el Tricel abrió en enero pasado 16 mesas y revisó otras 1.541, detectando diferencias en 516 de ellas, pero reafirmó la victoria de Valdés.

Ante esto, el parlamentario de la UDI recurrió al abogado Arturo Fermandois, quien acusó una “secuencia inédita de anomalías”, ya que no se le habrían sumado 103 votos al actual legislador del Maule.

“Este tribunal resolvió, sin ofrecer fundamento ni jurídico ni numérico alguno (…) sin explicar por qué esos 103 votos (…) no serían tales”, consigna el escrito presentado por el jurista al Tricel, por lo que pide que Felipe Donoso sea proclamado como ganador, en desmedro de Guillermo Valdés.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) declaró a radio ADN que “nunca se había visto que el tribunal abriera mesas, hiciera conteos no públicos y cambiara resultados con corrección de actas”.

A pesar de los intentos gremialistas, el órgano electoral ratificó a Guillermo Valdés del PDG como diputado electo por el Maule, debiendo asumir en el cargo el próximo 11 de marzo.