Van Klaveren informó de polémico cable submarino a futuro canciller de Kast a principios de febrero

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores, y su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comparecieron ante la Comisión de RR.EE. del Senado para exponer sobre la polémica generada por el proyecto de un cable submarino entre Chile y China.

En la oportunidad, Van Klaveren precisó que “la Cancillería obviamente no lidera las negociaciones en materia de cables submarinos, no tenemos esa competencia, tampoco pretendemos tenerla, pero por cierto en nuestro papel de conductores de la política exterior nos interesa mucho acompañar este proceso precisamente por sus implicaciones desde el punto de vista de la política exterior”.

En esta línea, puntualizó que se recibieron una serie de observaciones por parte de Estados Unidos, las que fueron transmitidas al resto de los ministerios involucrados.

“Incluso se constituyó un grupo de trabajo en que participaba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el representante de la Presidencia de la República. Hicimos presentes las observaciones que hacía Estados Unidos y la verdad es que también expresamos nuestra propia opinión al respecto”, expresó el secretario de Estado.

El canciller Van Klaveren puntualizó que en el análisis de este tipo de propuestas “hay que tener en cuenta los principios de no discriminación y de neutralidad tecnológica, además de la dimensión estratégica de un proyecto de esta envergadura.

“Quiero señalar, además, con una mirada de futuro, que nuestro país no dispone de un mecanismo de evaluación de inversiones que permita incorporar elementos de seguridad nacional”, agregó.

Junto con ello, Alberto van Klaveren dejó en claro que el proyecto de cable submarino fue parte de las conversaciones desarrolladas en la reunión bilateral con el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, el pasado 3 de febrero.

“Fue una información suficiente, similar a la que entregamos sobre otros temas que están también abiertos en materia de política exterior”, detalló Van Klaveren, quien además le entregó detalles del lobby que estaba “actuando en esta materia”.