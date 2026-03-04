“No se comunicó en nada”: la crítica de De Grange al ministro Muñoz por el cable chino

“Este es un tema tan relevante, que uno espera que sea planteado en la bilateral oficial con los ministros”, manifestó el futuro titular de Transportes y Telecomunicaciones.

AGENCIA UNO.

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró este miércoles que se enteró de la controversia por el cable chino a través de la prensa, cuando el pasado 20 de febrero se informó de las sanciones contra el actual titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios del Gobierno.

Tras reiterar que el secretario de Estado no le informó del tema en las reuniones que mantuvieron hace unos días, De Grange manifestó que “yo me enteré, como creo que casi el 100% de los chilenos nos enteramos, por la prensa“.

El próximo titular de Transportes y Telecomunicaciones consideró que el caso del cable chino es “una noticia absolutamente inesperada”, según dijo en la entrevista que le concedió a T13 Radio.

“Este es un tema tan relevante, que uno espera que sea planteado en la bilateral oficial con los ministros, que fue el viernes 13, una semana antes (de que estallara el caso). Y esa información, como el mismo ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó en nada. Entonces, eso también es parte de las desconfianzas que se van generando”, indicó.

De Grange y las tres versiones sobre el cable chino

Louis de Grange planteó, además, que en torno al cable chino existen “tres versiones”, la primera de las cuales se refirió a “el tema del error de tipeo“.

“Después se planteó que había que revisar los antecedentes técnicos”, añadió, y en tercer lugar mencionó la información “que hace referencia al ministro Muñoz que fue por las alertas de Estados Unidos que retractaron el documento“.

Por otra parte, recalcó que “China y EE.UU. son los dos principales socios comerciales de nuestro país, y yo creo que el Gobierno saliente maltrató la relación“.

Consideró a la vez que “parte importante del desafío es recomponer esa confianza con ambos socios estratégicos“, añadió.

Respecto del quiebre en el diálogo entre el presidente Boric y José Antonio Kast, De Grange sostuvo que “fue inesperado, pero bueno, son cosas que suceden”.

“Es normal en política cuando tienes opiniones tan contrapuestas. No me parece tan extraño; entonces, no le veo mayor relevancia“, concluyó.