“Tiene hasta el miércoles”: Squella emplazó a Boric a revelar si hay otros “errores de tipeo”

“Si es que hay algo en otro ámbito que tiene coincidencias con este patrón, quizás es momento ahora de que lo den a conocer”, dijo el presidente del Partido Republicano.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, emplazó al mandatario Gabriel Boric a transparentar otros posibles “errores del tipeo” antes del cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo.

El también senador electo aseveró que autoridades del actual Gobierno ocultaron deliberadamente información crítica, como aquella en torno al cable submarino con China, a Estados Unidos.

En esa línea, recordó que debido a lo anterior Washington decidió suspender las visas de tres funcionarios, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

El emplazamiento de Squella a Boric

Para el dirigente republicano, la decisión de las autoridades de avanzar con dicho proyecto sin tomar en consideración las advertencias que planteó la administración de Donald Trump no respondió a un descuido, sino que se trató de un error estratégico que expuso de manera innecesaria a Chile.

“No le exijo el mea culpa a nadie, pero si es que hay algo en otro ámbito que tiene coincidencias con este patrón, quizás es momento ahora, antes del miércoles, de que lo den a conocer. Tenemos toda la sospecha de que hay más cosas“, planteó Squella en la entrevista que le concedió a El Mercurio.

A continuación, planteó que “el presidente Boric tiene hasta el miércoles para avisarnos si es que hay otros errores de tipeo que tengamos que saber, que pueden comprometer nuestras relaciones internacionales como país“.