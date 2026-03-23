La hora más dura de Ximena Aguilera: enfrentará acusación constitucional y denuncia ante Fiscalía por operación exprés

Sin embargo, la otrora secretaria de Estado encontró un aliado en otro ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Un duro presente enfrenta Ximena Aguilera, ex ministra de Salud, luego que se conociera el “telefonazo” de su principal asesor a la dirección del Hospital del Salvador para anunciar la llegada de su madre, quien fue operada de urgencia el pasado 23 de diciembre.

Esto, luego que Contraloría ratificara que Manuel Nájera De Ferrari se comunicó con los principales dirigentes del recinto hospitalario para dar cuenta de la próxima internación de la progenitora de la otrora titular del Minsal, a pesar que Aguilera descartó recibir algún trato privilegiado.

Ante esto, la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) anunció la presentación de una acusación constitucional en su contra, como lo dejó en claro Hans Marowski.

“Hemos decidido como bancada acusar constitucionalmente a la ex ministra Aguilera, ya tenemos avanzando un texto y ya deberíamos tener las firmas que se necesitan para acusarla”, declaró el legislador.

Marowski justificó el libelo contra Ximena Aguilera “por abusar de su puesto, por probidad y por la obligación (…) de denunciar a su asesor por haber violado sus deberes constitucionales, por haber dado prioridad a su madre por sobre gente que estaba antes de la lista de espera y que necesitaba atención medica”.

Por su parte, la UDI presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por eventual tráfico de influencias, a través del diputado Daniel Lilayú, quien agregó que “acá claramente se faltó a la probidad administrativa. Aquí hay hechos que tienen que ser investigados por la justicia”.

Sin embargo, la otrora secretaria de Estado encontró un aliado en otro ex ministro de Salud, Jaime Mañalich: “Es una mala idea perseguir a la ex ministra Aguilera. No hay mérito y es un equívoco político”.