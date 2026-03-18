El “telefonazo” de asesor de Ximena Aguilera para atención exprés de su madre en Hospital del Salvador

Contraloría además determinó que la madre de la ex ministra de Salud no contaba con la documentación necesaria para poder ser ingresada “tan rápido” a quirófano.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República ratificó la apertura de un sumario administrativo, tras confirmar que el jefe de asesores de Ximena Aguilera se comunicó con la dirección del Hospital del Salvador para advertir la llegada de la madre de la ex ministra de Salud.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Lucía Sanhueza Vargas de 78 años debió ser operada de urgencia en el recinto asistencial por una fractura en la cadera. La celeridad de la atención hospitalaria generó controversia, ya que se especuló que otras operaciones programadas fueron pospuestas para atender a la progenitora de Aguilera.

Según un informe de Contraloría, dado a conocer por T13, Manuel Nájera De Ferrari “se comunicó a través de diferentes medios” con los directores del Hospital del Salvador. ¿El objetivo? dar cuenta de la “identificación del paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia”.

“Aproximadamente a las 14:30 de la tarde, el jefe de asesores de la ministra de Salud se presentó en la oficina de la Dirección, entrevistándose con la directora (S) del Hospital, e informándole a esta última que la ministra de Salud arribaría a ese recinto asistencial”, precisó el organismo dirigido por Dorothy Pérez.

Contraloría estableció que el principal asesor de Ximena Aguilera se comunicó con Jorge Zajjur Castro, director del hospital, (en vacaciones); la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado; y con Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia (con feriado legal).

Junto con ello, se determinó que la madre de la ex ministra de Salud no contaba con la documentación necesaria para poder ser ingresada “tan rápido” a quirófano.

“En virtud de lo anterior, se observa que el ingreso de la paciente a la unidad de hospitalización, no siguió los protocolos normales de los usuarios del servicio urgencia, vulnerando lo establecido en el numeral 2, del acápite VII, Responsables y Tipos de Traslado, del oficio ORD C2/N°551”, recalcó Contraloría.

Esto, a pesar que la propia Ximena Aguilera aseveró en conferencia de prensa que “quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre”.