Squella critica a quienes vinculan la salida de Salazar con la investigación a la USS y los tilda de “mala leche”

José Miguel Salazar dejó el cargo de superintendente tras darse a conocer que se presentaron cargos contra la USS por 15 contrataciones irregulares y pagos indebidos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador y líder del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó duramente a quienes vinculan la renuncia del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, con una investigación que podría derivar en sanciones para la Universidad San Sebastián (USS), calificando esas insinuaciones de “mala leche”.

La semana pasada se confirmó la salida de Salazar, y desde el Ejecutivo señalaron que esta decisión respondió a un proceso de evaluación de jefaturas.

Sin embargo, la oposición cuestionó la renuncia, dado que ocurrió justo cuando la Superintendencia se preparaba para anunciar posibles sanciones por irregularidades en sobresueldos y contrataciones en la USS, donde estarían involucrados, entre otros, Marcela Cubillos, el ex fiscal Manuel Guerra y el propio Arturo Squella.

“Algunos más suspicaces todavía dirían que esta información sale a la vista precisamente porque se estaba llevando un juicio con un ex fiscal, que en su tiempo fue profesor de la misma universidad, y tratan de involucrarnos a nosotros en ese mismo saco para generar algún tipo de duda“, dijo.

“Esa suspicacia, obviamente, molesta, porque trata de empañar un trabajo que desarrollamos con profundo cariño en el ámbito académico”, apuntó.

Asimismo Squella dijo: “Estuve más de 7, 8 años. (…) Yo debo haber contribuido al menos en la formación profesional de unas 1.000 personas, siendo directivo de varias iniciativas en la universidad”.

“Es solo mala leche lo que yo veo detrás de esas publicaciones en las redes sociales, porque tratan de igualar condiciones que son totalmente distintas“.

“Más aún, porque meten dentro de la información a personas que se sabe que tenían sueldos muy altos; por supuesto, el caso de uno no es ni la mitad ni un tercio, y no lo declaran, porque seguramente quienes tenían acceso a información sí sabían cuáles son los montos de cada uno de los sueldos de las personas, pero no lo hacen precisamente para jugar con las suspicacias”, advirtió.

“Yo encuentro que esa manera de hacer política hace daño, pero la verdad es que a nosotros nos da exactamente lo mismo, seguimos avanzando”, añadió.