Manejo comunicacional bajo la lupa: las críticas de la presidenta del Senado al Gobierno y la férrea defensa de Alvarado

Núñez (RN) instó a la administración a reconocer “error” en manejo comunicacional, advirtiendo impacto en el debate legislativo. Por su parte, el ministro del Interior aseguró que “este es un Gobierno que no se desordena”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirieron a los cuestionamientos que realizó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre el manejo comunicacional de la administración en el marco del alza de los combustibles.

La parlamentaria del oficialismo expuso que “aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital. Las palabras instalan realidad cuando lo dicen las máximas autoridades”. Lo anterior, haciendo referencia a la polémica publicación que aseguraba que el Estado está “en quiebra”.

En esa línea, expuso que “yo creo que ahora que es ley el proyecto (de combustibles), el gobierno tiene que, a mi juicio, sentarse a puertas cerradas, a evaluar la semana, a producir los cambios que sean necesarios. No estoy hablando de cambiar ministros, estoy hablando de entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que no queda solo en lo comunicacional, sino que tiene efecto en el debate legislativo y eventualmente en los votos”.

“Si el gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo, y a mi juicio tiene que enmendarlo rápido”, sentenció.

La respuesta del Gobierno a las críticas de Núñez al manejo comunicacional

Bajo este contexto, el ministro Claudio Alvarado afirmó: “Un gobierno siempre está expuesto a la crítica política, pero yo le quiero decir fuerte y claro, este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena“.

En este sentido, expresó que “muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra, pero este gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada, y tal es así de que ante esta emergencia de la crisis de los combustibles, nos propusimos un objetivo, en 48 horas teníamos la solución con la colaboración del Parlamento y hoy día estamos informándole a ustedes cómo implementamos esas medidas fundamentalmente en las regiones”.

A lo que añadió: “Quiero reiterar una vez más, la crítica política la escuchamos, la recibimos, pero le quiero decir fuerte y claro, reitero que este es un gobierno que no se desordena ante las crisis y por el contrario es capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno”.

Por su parte, Mara Sedini se refirió al oficio de Contraloría a la Segegob y señaló que “nosotros no nos perdemos, la comunicación es para la ciudadanía, y lo que hemos hecho las últimas semanas es informarles acerca de los planes del gobierno de emergencia, el Desafío 90, los objetivos del plan de reconstrucción, los proyectos de ley, y hemos llegado a cada uno de los hogares con nuestro programa”.

“En cuanto a la institucionalidad, nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría, y es por eso que nosotros en cualquiera de los casos, y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”, sentenció.