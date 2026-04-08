Mara Sedini acusa “ansiedad política” en críticas oficialistas a su gestión como vocera de Gobierno

Mara Sedini dejó en claro que vino “a ser la cara del Gobierno como vocera; lo voy a hacer, no me voy a esconder. Nos tocó enfrentar una crisis y hubo que salir”.

AGENCIA UNO

Mara Sedini salió al paso de los cuestionamientos surgidos al interior del oficialismo respecto a su labor como vocera de Gobierno, apelando a “ansiedad política” ante la instalación del Ejecutivo.

Ante las críticas sobre la actuación de pares como Jorge Quiroz o Trinidad Steinert, Sedini expresó a radio 13c que “tengo mucha fe en el gabinete que armó el presidente Kast, porque en este, y podemos insistir, gobierno de emergencia se requerían ciertas personalidades en particular, y creo que los ministros están muy bien elegidos para cada una de las carteras”.

“Siempre van a haber opiniones diversas, hay gente que va a opinar que le gusta o no le gusta un ministro u otro, pero cuando hay críticas tan profundas, cuando uno lleva dos semanas, demuestra un poco una ansiedad política con poca realidad de la gestión y de la, digamos, instalación de un gobierno”, argumentó la vocera.

Respecto a su labor, Mara Sedini dejó en claro que vino “a ser la cara del Gobierno como vocera; lo voy a hacer, no me voy a esconder. Nos tocó enfrentar una crisis y hubo que salir”.

En cuanto a las voces disidentes al interior del oficialismo sobre el rol desempeñado hasta ahora como vocera, la ex panelista de Sin Filtros sostuvo que no se hará “cargo de las interpretaciones de cada uno. Cada uno dirá cómo le gustaría que fuera un vocero, en este caso, soy yo y el estilo lo pongo yo, y es el estilo también del presidente Kast”.

“Nosotros tenemos un proyecto que llevar a cabo y de eso no nos perdemos. Las críticas son parte del mundo político. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, que nos midan con resultados”, puntualizó.