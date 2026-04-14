Tras cita con oposición: La Moneda retrasa presentación de ley miscelánea ante el Congreso

“Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto de reconstrucción”, dejó en claro el diputado Raúl Soto (PPD).

AGENCIA UNO

José García Ruminot concretó uno de los esperados encuentros con la oposición, específicamente con el comité de diputados PPD-Independientes, tras lo cual el ministro secretario general de la Presidencia anunció que el esperado proyecto de Reconstrucción Nacional, más conocida como ley miscelánea, verá retrasada su presentación ante el Congreso Nacional.

El secretario de Estado precisó que la fecha exacta de su ingreso al Parlamento se definirá “hoy día en la noche, a más tardar mañana en la mañana”, en el marco de la cena del presidente José Antonio Kast con el oficialismo realiza en el Palacio de Cerro Castillo.

García Ruminot estuvo acompañado en las conversaciones con su par de Educación, María Paz Arzola, destacando la “disposición a compartir distintos puntos de vista” con el PPD.

“Hemos tenido la oportunidad de informarles, hacer un esbozo de lo que va a ser el proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo económico que va a presentar en las próximas horas el presidente de la República. Ellos han manifestado las aprensiones que tienen, particularmente en lo que dice en relación con la disminución del impuesto de primera categoría y los efectos que eso pudiera tener”, recalcó el titular de la Segpres.

El ministro apuntó que “yo quiero agradecer la buena disposición, quiero agradecer que ellos digan que no nos cerramos a nada. Tampoco es que les guste el proyecto tal como lo hemos venido presentando, pero la mejor disposición de conversarlo y de construir acuerdos”.

En esta línea, José García Ruminot reconoció que La Moneda aún no determina si la ley miscelánea se ingresará al Congreso como un solo texto legal o será dividido en temáticas, como pide gran parte de la oposición, entre ellos el PDG.

Consultado sobre su fecha de presentación, el titular de Segpres aseveró que “en la reunión con los diputados del Partido por la Democracia Independientes nos hacían alguna sugerencia de cuándo presentarlo. Y todo eso tenemos que considerarlo y todo eso tenemos que analizarlo. Inicialmente lo teníamos resuelto mañana, pero son bien convincentes los diputados”.

En tanto, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada, indicó a La Tercera que “le hemos insistido al ministro de que el gobierno evalúe hasta último minuto la posibilidad de separar y dividir el proyecto, porque esto no solamente lo planteamos desde una mirada desde la oposición, creemos que es malo para el proyecto en sí mismo y para el propio gobierno que un tema, un proyecto donde hay medidas tan distintas, se termine contaminando y centrando el debate exclusivamente en lo tributario”.

“Nos seguimos manteniendo todavía en una posición de diálogo, pero no hay elementos suficientes hoy día para aprobar el proyecto de reconstrucción, más aún cuando el gobierno está concentrando la atención en la rebaja tributaria sin compensación. Eso para nosotros es intransable y en la medida que el gobierno no dé mayores garantías es muy difícil”, sentenció el legislador.