La razón detrás de la renuncia de Andrés Allamand a RN: puso fin a 39 años de militancia

El ex canciller y ex ministro de Defensa fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y concretó su renuncia este verano.

El ex canciller y ex ministro de Defensa, Andrés Allamand, renunció a Renovación Nacional (RN), poniendo fin a más de 39 años de militancia.

Quien fuera uno de los fundadores de la colectividad concretó su renuncia en enero pasado, cuya determinación responde a la formalización de una definición que tomó en 2022, cuando dejó el gobierno de Sebastián Piñera para asumir la Secretaría General Iberoamericana (Segib), en Madrid, cargo en el que fue reelegido este 2026.

“Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional. Quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas que confiaron en mí con su respaldo en las distintas responsabilidades que me ha correspondido asumir, y también a mis adversarios, con los que siempre procuré mantener una relación constructiva, de respeto, lealtad y amistad cívica”, sostuvo en aquella oportunidad.

En esa línea, la secretaria general de RN, Andrea Balladares, explicó que “lo de Andrés Allamand no responde a una situación reciente, sino a una decisión que él mismo tomó hace ya varios años. En febrero de 2022, al dejar la Cancillería, fue explícito en señalar el cierre definitivo de su trayectoria en la política nacional. Luego asumió responsabilidades en el exterior, lo que, además, entiendo, era incompatible con una participación activa en la política chilena“, según consignó Biobío.

De momento, el ex ministro de Defensa y Relaciones Exteriores no se ha referido a su salida del partido.