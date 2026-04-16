Oposición reafirma rechazo a megarreforma de Kast e invita al PDG a hacer “fuerza común”

El bloque opositor apuntó a que la iniciativa beneficia al sector más acaudalado del país y deja “un vacío” para la clase media.

Con los ecos de la cadena nacional que dio el presidente José Antonio Kast en la noche del miércoles, los secretarios generales de los partidos de la oposición se reunieron esta jornada para coordinar su respuesta ante la megarreforma que ingresaría la próxima semana al Congreso.

Varios aspectos del proyecto de ley -también llamado Plan de Reconstrucción Nacional o ley miscelánea- han sido resistidos por la oposición. Especialmente, el corazón de la iniciativa: la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, que ha sido leído en el sector como un beneficio al sector más acaudalado del país. Que el proyecto contenga medidas de carácter económico, tributario y de reconstrucción, también ha sido criticado. Por esta misma razón, desde el bloque opositor lo bautizaron como “ley tuttifrutti”.

A su salida del encuentro en la sede del Partido Socialista, los dirigentes reafirmaron sus cuestionamientos y anunciaron que el próximo lunes convocarán a economistas.

Oposición denuncia vacío para la clase media e invita al PDG

“Ayer nos señalan en la en cadena nacional que el presidente Kast ha tomado una decisión, que es gobernar para el más 1% más rico de este país, y dejar en el desamparo, y sin ninguna protección al 99% de los chilenos”, criticó hoy el anfitrión y secretario general del PS Arturo Barrios.

Junto con criticar que el proyecto beneficiaría “a los más ricos”, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, apuntó a que “hay un tremendo vacío que no trae ningún apoyo para la clase media y los más vulnerables, que están sufriendo con el alza, no solo de los combustibles, sino el alza del costo de la vida en general”.

Desde el Partido Comunista, su secretaria general, Bárbara Figueroa calificó la iniciativa como “la reforma tributaria más regresiva de las últimas décadas” e hizo un llamado al Partido de la Gente: “Así como nosotros, desde la oposición nos articulamos, también esperamos poder hacer fuerza común con otros actores, como el PDG, para poder, entonces, hacer un bloque común que defienda, no solo a la clase media, acá se trata de familias trabajadoras”.

En el PPD, en tanto, José Toro sostuvo que “el Gobierno hoy día no ha hecho caso en ninguna medida de las que le hemos planteado, sino más bien quiere imponer su agenda hasta el final. Esperemos que en la discusión parlamentaria, se abra a recibir otras propuestas y no sea simplemente meros espectadores, porque esa no es la manera en que se construye democracia”