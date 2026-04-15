Ley miscelánea: oposición no descarta que sea inconstitucional si La Moneda no la presenta dividida al Congreso

José García Ruminot (RN), ministro secretario general de la Presidencia, concretó un encuentro con la bancada de diputados del Partido Socialista, tras su cita con el PPD, para interiorizar a la oposición sobre la ley miscelánea presentada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, y tratar de conseguir su apoyo.

Sin embargo, esta actividad no logró el resultado deseado por el titular del Segpres, ya que desde el PS le dejaron ver que la iniciativa considera medidas vinculadas a áreas disímiles como economía, medio ambiente y educación, entre otras, instando a su presentación parcelada al Congreso.

Al respecto, Raúl Leiva, presidente de la bancada socialista, adelantó que podrían recurrir al Tribunal Constitucional, al plantear que este tipo de normas vulneran las atribuciones del Parlamento.

“Esperamos que el objetivo fundamental no sea negar la existencia del Congreso Nacional para poder analizar un proyecto de ley. Si el gobierno pretende que todo se vea de manera exprés, en una olla a presión, en una sola comisión, negando la validez del Congreso a analizar las distintas temáticas, creo que no corresponde. Por eso vamos a insistir, en función de ese elemento, ante el Tribunal Constitucional (…) Es inconcebible que en una ley miscelánea como esta pretenda solo analizarse a la luz de la expertise técnica de la Comisión de Hacienda”, apuntó el legislador a La Tercera.

La postura de Leiva se da tras las primeras coordinaciones con otros partidos de la oposición, como la Democracia Cristiana, según lo que adelantó su flamante timonel, Alvaro Ortiz.

“Hago la reserva constitucional de lo que van a presentar. Cuando empiezan a mezclar diferentes materias en un solo proyecto hay antecedentes de inconstitucionalidad (…) Esto de mezclar materias de reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo, que es una reforma tributaria encubierta (…) ojo ahí. Podríamos estar frente a una inconstitucionalidad”, indicó el diputado.

Desde el Frente Amplio, Gael Yeomans puntualizó que “recurrir al TC es parte de lo que hemos evaluado. Lógicamente, tenemos que ver el proyecto, pero si se insiste en tener esa mezcolanza de temas, incorporando una reforma tributaria y otros elementos, evaluamos ir al Tribunal Constitucional. Al menos, hasta ahora, no tenemos la experiencia de conocer un proyecto de ley de esas connotaciones que no sea, por ejemplo, el reajuste del sector público, que es una materia bien distinta, en base a discusiones que son acordadas dentro del Congreso”.

La mirada crítica a las leyes misceláneas es compartida por el propio Tribunal Constitucional, que en su última sentencia sobre la ley de reajuste al sector público, detalló que “el Tribunal ha venido sosteniendo en más de cinco décadas de evolución que la regla de ideas matrices busca un trascendente objetivo para el Estado de derecho, el cual es ordenar el proceso de formación de la ley para evitar que se generen los llamados proyectos de ley misceláneos”.