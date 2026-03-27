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Política

El respaldo de Kast a Mara Sedini en medio de cuestionamientos a su rol de vocera

Quien también salió a defender a Sedini fue Cecilia Pérez, uno de los nombres que salió al ruedo para tomar la posta de la actual vocera.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast salió en defensa de la vocera Mara Sedini, tras los cuestionamientos surgidos desde la oposición, e incluso del oficialismo, por el manejo comunicacional del Gobierno tras el alza de los combustibles.

La controversia surgió luego de la publicación en redes sociales oficiales de La Moneda del término “Estado en quiebra” para justificar el que no se usara el MEPCO para intentar amortiguar el bencinazo a la población.

Este mensaje, que dejaba ver que el país estaba en default – cesación de pagos – hizo que la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), saliera a pedir cambios en el ámbito comunicacional.

“Si el gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo, y a mi juicio tiene que enmendarlo rápido”, aseveró.

Sin embargo, en una de las actividades presididas por José Antonio Kast, el mandatario dedicó especiales palabras para Mara Sedini y destacar su labor en la vocería de La Moneda.

“Tenemos aquí a esta persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Sedini. Le doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando”, expresó el jefe de Estado.

Por su parte, Republicanos organizó un almuerzo de camaradería con la vocera de Gobierno, respondiendo a las críticas de la UDI, que dio a conocer una declaración para defender a la titular de la Segegob.

“Manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano”, puntualizó el gremialismo.

Quien también salió a defender a Sedini fue Cecilia Pérez, uno de los nombres que salió al ruedo para tomar la posta de la actual vocera, quien descartó dichos rumores en redes sociales: “Falso! Basta de chaqueteo ! Te quiero y admiro Mara Sedini”.

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