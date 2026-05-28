Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

Cadem: 44% cree que Kast debe reconocer los errores del Gobierno en la Cuenta Pública 2026

Por su parte, en la quinta semana de mayo, 39% (-2pts) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y 56% (+1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

En la previa de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el 44% de los encuestados por Cadem cree que el mandatario debe debería usarla principalmente para reconocer los errores del Gobierno.

En tanto, el 55% de los consultados declaró tener “mucho o bastante interés” en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública.

Sobre las temáticas que debiera abordar el presidente Kast en la ceremonia, el 61% cree que la principal prioridad debe ser delincuencia, seguridad y crimen organizado, seguido por economía, empleo y costo de la vida (46%), el plan nacional de reconstrucción y desarrollo económico (23%), el ajuste fiscal (20%) y Salud (18%).

Por su parte, en la quinta semana de mayo, 39% (-2pts) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y 56% (+1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

Cadem y Codelco

La encuesta Cadem puso énfasis en lo sucedido con Codelco en los últimos días y la controversia respecto a su eventual privatización.

Si bien el 45% evalúa con nota entre 1 y 4 la imagen de Codelco, el 67% cree que genera importantes beneficios económicos para Chile, 65% que tiene gran potencial de crecimiento futuro, 62% que impacta positivamente en la imagen internacional del país, 61% que es un orgullo para el país, 57% que es querida por los chilenos, En tanto, 56% no cree que informe en forma veraz y oportuna hechos de la empresa.

En este contexto, el 56% piensa que Codelco debe seguir siendo una empresa completamente estatal, 26% que debe abrir parte de su propiedad a empresas o fondos privados y sólo 7% que debería privatizarse completamente.

Notas relacionadas

Generación perdida
Opinión

Generación perdida

Hoy Chile tiene no una, sino varias generaciones perdidas. Y si queremos entender su magnitud, hay que empezar por reconocer que no todas las infancias ni adolescencias se pierden de la misma manera. Lo hacen según el barrio donde nacen, el colegio al que pueden acceder, y también —de manera profunda y persistente— según el género con que atraviesan el mundo.

Foto del Columnista Yolanda Pizarro Yolanda Pizarro