Cadem: 44% cree que Kast debe reconocer los errores del Gobierno en la Cuenta Pública 2026

Por su parte, en la quinta semana de mayo, 39% (-2pts) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y 56% (+1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

AGENCIA UNO

En la previa de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el 44% de los encuestados por Cadem cree que el mandatario debe debería usarla principalmente para reconocer los errores del Gobierno.

En tanto, el 55% de los consultados declaró tener “mucho o bastante interés” en informarse de lo que ocurra en la Cuenta Pública.

Sobre las temáticas que debiera abordar el presidente Kast en la ceremonia, el 61% cree que la principal prioridad debe ser delincuencia, seguridad y crimen organizado, seguido por economía, empleo y costo de la vida (46%), el plan nacional de reconstrucción y desarrollo económico (23%), el ajuste fiscal (20%) y Salud (18%).

Por su parte, en la quinta semana de mayo, 39% (-2pts) aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y 56% (+1pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

Cadem y Codelco

La encuesta Cadem puso énfasis en lo sucedido con Codelco en los últimos días y la controversia respecto a su eventual privatización.

Si bien el 45% evalúa con nota entre 1 y 4 la imagen de Codelco, el 67% cree que genera importantes beneficios económicos para Chile, 65% que tiene gran potencial de crecimiento futuro, 62% que impacta positivamente en la imagen internacional del país, 61% que es un orgullo para el país, 57% que es querida por los chilenos, En tanto, 56% no cree que informe en forma veraz y oportuna hechos de la empresa.

En este contexto, el 56% piensa que Codelco debe seguir siendo una empresa completamente estatal, 26% que debe abrir parte de su propiedad a empresas o fondos privados y sólo 7% que debería privatizarse completamente.