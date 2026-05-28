El primer directorio de Bernardo Fontaine en Codelco: se ordena auditoría externa a producción 2024-2025

“Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.

Bernando Fontaine lideró por primera vez el directorio de Codelco, tras ser oficializado por el presidente José Antonio Kast como nuevo mandamás de la cuprífera, donde se recordó el rol fundamental de la empresa para el país.

En la instancia, donde además se sumaron los nuevos directores Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz, Fontaine recalcó que “este directorio va a trabajar con los ejecutivos, trabajadores y contratistas para fortalecer Codelco y recuperar confianzas”.

“Nuestro mandato no es producir por producir, sino hacerlo de manera segura, eficiente y rentable”, subrayó el economista.

Es por ello que el directorio tomó sus primeras decisiones, donde destaca el encargo al Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) para contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024 – 2025 y los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz.

Además, se constituyó un Comité de Seguridad El Teniente que hará seguimiento a materias referidas al accidente del 31 de julio de 2025.

Finalmente, el directorio enfatizó en la necesidad de reforzar la disciplina operacional, revisar las inversiones e impulsar con decisión las alianzas público-privadas y nuevas formas de gestión que permitan fortalecer las capacidades de la empresa.

“Tenemos una responsabilidad enorme con Chile. Vamos a tener que ser creativos, atrevernos a impulsar cambios profundos para construir un Codelco más sólido y preparado para los desafíos de largo plazo. Estoy convencido de que podemos lograrlo, porque Codelco puede más”, concluyó Fontaine.