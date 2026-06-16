Las penas que considera el Registro de Vándalos de “cuello y corbata” que quiere crear la DC

Desde la DC esperan que La Moneda le de “urgencia y lo apoye con la misma energía con la que se quiere sancionar a otros tipos de vándalos”.

AGENCIA UNO

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) emuló al Gobierno y presentó un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Vándalos de “cuello y corbata”, para quienes cometan delitos económicos.

El diputado Patricio Pinilla puntualizó que la propuesta es para “aquellos que han sido condenados por delitos económicos sean parte también de un Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, administrado también por el Registro Civil”.

El legislador declaró a T13 que espera que La Moneda le de “urgencia y lo apoye con la misma energía con la que se quiere sancionar a otros tipos de vándalos”.

Consultado sobre las penas que considera para quienes sean parte de este registro, el diputado Pinilla detalló que va en línea a lo expresado por el Ejecutivo: “Que no puedan sacar licencia a conducir, que no puedan tener pasaporte, que no haya devolución del crédito fiscal, también que no puedan ser parte del directorio de empresas públicas, que no puedan tampoco participar en licitaciones. Es decir, sanciones también de carácter económicas, junto con las sanciones penales que merezcan sus conductas”.

“No puede haber una mano dura, terrible, crítica, profundamente distractora y además hurtadora de derechos sociales, para los vándalos de la gente común, pero para otras, para los vándalos que se van contra el Estado, contra el patrimonio público, una mano blanda que se hace el tonto y que mira para el otro lado”, argumentó el diputado DC.

El miembro de la bancada de diputados DC recalcó que “vamos a ver cuál es la coherencia o la consecuencia de un discurso de un Gobierno que ha dicho que va a perseguir a todos los delincuentes, pero que hasta ahora solamente se ha visto enfocado en aquellos delincuentes más precarios”.